Liga de Campeones
team-logoAtlético Madrid
Riyadh Air Metropolitano
team-logoInter Milán
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Atlético de Madrid vs. Inter de Milán, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Atlético de Madrid e Inter de Milán, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Atlético de Madrid recibe a Inter de Milán este miércoles 26 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio Metropolitano, por la quinta jornada de la fase de liga temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Atlético de Madrid vs. Inter de Milán de la Champions League 2025-26

Los Colchoneros llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-1 a Unión Saint-Gilloise en la fecha cuatro, con goles de Julián Álvarez, Conor Gallagher y Marcos Llorente. El equipo dirigido por Diego Simeone es décimo séptimo en la clasificación con seis puntos.

Por su parte, los Nerazzurri derrotaron por 2-1 a Kairat en su más reciente partido en el certamen continental, con anotaciones de Lautaro Martínez y Carlos Augusto. El cuadro a cargo de Cristian Chivu es tercero en la tabla con 12 unidades.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Atlético Madrid crest
Atlético Madrid
ATM
Inter Milán crest
Inter Milán
INT

Cómo ver Atlético de Madrid vs Inter de Milán, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones 4, M+ Liga de Campeones 2
SudaméricaFOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 5 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoCaliente TV
Estados UnidosParamount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 4 y M+ Liga de Campeones 2, mientras que en México se podrá seguir por Caliente TV.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN 5 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Atlético de Madrid vs Inter de Milán

crest
Liga de Campeones - Champions League
Riyadh Air Metropolitano

El partido se disputa este miércoles 25 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Metropolitano.

  • México:14:00 horas
  • Argentina:17:00 horas
  • Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Atlético Madrid contra Inter Milán alineaciones probables

Atlético MadridHome team crest

4-4-2

Formación

3-5-2

Home team crestINT
1
J. Musso
3
M. Ruggeri
17
D. Hancko
16
N. Molina
2
José Giménez
6
Koke
8
P. Barrios
20
G. Simeone
10
A. Baena
9
A. Soerloth
19
J. Alvarez
1
Y. Sommer
95
A. Bastoni
15
F. Acerbi
25
M. Akanji
7
P. Zielinski
20
H. Calhanoglu
30
C. Augusto
32
F. Dimarco
23
N. Barella
9
M. Thuram
10
L. Martinez

3-5-2

INTAway team crest

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • D. Simeone

Alineación probable

Suplentes

Manager

  • C. Chivu

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Atlético de Madrid

Los Colchoneros deberán disputar el compromiso sin Marcos Llorente, quien sufrió una lesión muscular y estará fuera de acción por tiempo indefinido.

Noticias del Inter de Milán

Los Nerazzurri vienen de una dolorosa en el clásico frente al AC Milán, misma que les ha costado el liderato en la Serie A.

Cómo llegan al partido

ATM
-Formulario

Gol marcado (encajado)
12/2
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

INT
-Formulario

Gol marcado (encajado)
9/3
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
2/5

Historial de Enfrentamientos Directos

ATM

Últimos partidos

INT

3

Victorias

0

Empates

1

Victoria

3

Goles marcados

2
Partidos de más de 2.5 goles
0/4
Ambos equipos anotaron
1/4

Clasificación

