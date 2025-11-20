Antoine Griezmann revela cómo ayudó a atraer a Julián Álvarez al Atlético de Madrid desde el Manchester City con mensajes en Instagram
Los mensajes de Griezmann ayudaron a sellar el traspaso de Álvarez
La llegada de Álvarez al Atlético en el verano de 2024 se enmarcó como uno de los grandes golpes del mercado, con el club gastando €95 millones (£82m/$104m) para apartarlo del City. Su impacto inmediato, 38 goles y 12 asistencias en 72 partidos, incluyendo 29 goles en su temporada de debut, justificó rápidamente la inversión y convirtió al argentino en una pieza central del ataque de Diego Simeone.
Lo que nunca se supo públicamente es cuán influyente fue Griezmann para ayudar a que el acuerdo se materializara. El francés, ahora en su décima temporada con Los Rojiblancos y ampliamente considerado una leyenda del club, ha revelado que se contactó personalmente con Álvarez durante las negociaciones. Su confesión llega en un momento en que la línea de ataque del Atleti ha sufrido una importante reestructuración, con Álvarez convirtiéndose en el nuevo punto focal y Griezmann pasando a un rol más flexible dentro de los planes de Simeone.
A medida que el ex delantero de River Plate se asentaba y el Atlético se esforzaba por seguir siendo competitivo en La Liga y en Europa, la influencia de Griezmann tras bambalinas continuó siendo importante. Su liderazgo, renovación de contrato hasta 2027, y disposición para adaptarse han sido temas centrales en el club y su relato de los mensajes de Instagram proporciona una nueva perspectiva sobre su compromiso a largo plazo.
Lo que Griezmann dijo sobre Álvarez y su propio rol cambiante
Griezmann explicó su participación directa en el traslado de Álvarez antes de compartir su opinión sobre jugar junto a él y adaptarse a nuevas responsabilidades.
"Sabía que el club estaba haciendo todo lo posible para traerlo," dijo el francés. "Así que decidí escribirle un mensaje de diez o veinte frases para convencerlo. Un mensaje en el que le conté todas las grandes cosas sobre el Atleti, Cholo y sus compañeros de equipo... Y al final, después de mucha insistencia, vino a unirse a nosotros. Creo que le escribí unas cuatro veces antes de que finalmente tomara una decisión."
También explicó cómo tener a Álvarez en el equipo solo fortalece las ambiciones del Atleti, subrayando el valor de la competencia y un vestuario unido, antes de añadir: "Al final, cuantas más estrellas tengamos, por así decirlo, mejor para el club y más oportunidades tenemos de ganar. Al final, tratamos de tener una buena relación dentro y fuera del campo, y creo que eso se nota cuando jugamos."
Griezmann luego habló sobre adaptarse a su rol reducido, destacando la importancia del profesionalismo y el liderazgo mientras compite por minutos, diciendo: "En última instancia, siempre quieres jugar. Pero entiendo que tengo que ser profesional, que debo ser un ejemplo para todos mis compañeros de equipo y luego mostrarle al entrenador que todavía estoy listo para jugar, que tengo todo lo que necesito para jugar y ganar un lugar en el once titular. Quiero jugar. Estoy muy feliz aquí en Madrid, jugando para el Atleti, y creo que eso se está mostrando esta temporada."
La evolución del rol de Griezmann, extensión de contrato y compromiso a largo plazo
A pesar de ya no ser un titular indiscutible, Griezmann sigue siendo uno de los líderes del club tanto en influencia como en mentalidad. Su decisión de renovar hasta 2027, extendiendo un contrato que ya llegaba hasta 2026, destacó su determinación de contribuir al próximo ciclo del Atleti.
"Porque quiero más", dijo el ganador de la Copa del Mundo 2018. "Todavía tengo muchos minutos por jugar, muchas piernas y fuerza mental para jugar y ser alguien importante en el club. Y sé que tengo que demostrar eso a todos, y todavía quiero ser aún más importante. Y luego, en cuanto al estatus legendario, veremos dentro de muchos años."
Su profesionalismo y apertura contrastan con la especulación que lo ha rodeado durante el último año, especialmente en medio de rumores recurrentes de la MLS. El Atlético decidió mantenerlo para la temporada 2025-26, enfatizando que Simeone y la directiva todavía lo ven como crucial, incluso mientras acelera el ascenso de Álvarez. Esa narrativa dual de liderazgo y longevidad enmarca a Griezmann como tanto mentor como competidor, navegando una nueva era en el club que ha representado durante una década.
Qué depara el futuro mientras persiste el interés en la MLS
A pesar de su renovado compromiso con el Atleti, el jugador de 34 años nunca ha ocultado su fascinación a largo plazo con la MLS y las conversaciones sobre un posible movimiento han continuado durante los últimos 12 meses. El verano pasado, LAFC fue uno de los clubes que más presionó por él, aunque se tomó la decisión de que se quedara en Madrid al menos una temporada más.
"No. Al final, siempre fui tema de conversación", dijo Griezmann. "Desde el primer día que llegué hasta el último día que me vaya, lo seré. Pero, como dije, estoy muy feliz aquí. Todo el mundo sabe que la MLS es mi sueño, mi objetivo, pero todavía tengo contrato, quiero seguir renovando aquí y continuar siendo un jugador importante."
Con Álvarez prosperando, Simeone reconstruyendo su ataque, y Griezmann adoptando un papel más flexible, el futuro del francés seguirá siendo una historia recurrente. Los Rojiblancos esperan mantenerlo central en sus planes, mientras que el interés de la MLS probablemente no se desvanezca pronto.