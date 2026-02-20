Getty
«¡No estoy dentro de su cabeza!» - Diego Simeone, inseguro sobre el futuro de Julián Álvarez ante los rumores que lo vinculan con el Barcelona, mientras la estrella del Atlético de Madrid «vuelve a su mejor nivel» tras una sequía goleadora
Simeone aborda el ruido
Los rumores sobre su posible fichaje por el Camp Nou han cobrado fuerza, con informes que sugieren que el Barcelona ha identificado al ganador de la Copa del Mundo como el sucesor ideal de Robert Lewandowski. A pesar de los rumores, Álvarez ha recuperado su mejor forma en el Metropolitano, desempeñando un papel fundamental en la táctica de Simeone durante una etapa crucial de la temporada. En lo que va de temporada, ha marcado 13 goles y ha dado seis asistencias en 35 partidos en todas las competiciones.
El técnico del Atlético se refirió a los rumores antes del partido de Liga de su equipo contra el Espanyol, señalando que, aunque está encantado con el rendimiento reciente del delantero, no puede dar cuenta de los pensamientos privados del jugador. Simeone destacó que el jugador de 26 años parece haber recuperado su mejor nivel tras un periodo de irregularidad.
«No estoy dentro de su cabeza», respondió Simeone a los periodistas cuando le preguntaron por los rumores. «Solo veo cómo ha jugado los dos últimos partidos, que está volviendo al nivel que siempre ha tenido y que lo necesitamos así. No puedo estar en su cabeza, pero estoy muy contento con lo que nos aporta en su trabajo».
Un precio desorbitado para ahuyentar a los pretendientes.
Aunque, según se informa, el Barcelona ve a Álvarez como el sucesor ideal a largo plazo de Lewandowski, el Atlético no tiene intención de dejar marchar a su preciado activo a bajo precio. Según se informa, la jerarquía del club ha fijado un precio de 200 millones de euros por el jugador de 26 años para disuadir cualquier acercamiento oficial de rivales nacionales o europeos.
A pesar del interés de gigantes de la Premier League como el Arsenal, el Chelsea y el Manchester United, el Atlético se mantiene firme en su postura. Con el contrato de Álvarez vigente hasta 2030, el club de la capital lo considera la piedra angular de su proyecto deportivo en el futuro inmediato.
El presidente del club, Enrique Cerezo, se ha hecho eco de esta postura desafiante, afirmando: «Julian es un jugador bajo contrato con el Atlético de Madrid y está contento. Nadie del Barça se ha puesto en contacto oficialmente con nosotros para ficharlo, y eso es todo».
Defendiendo la mentalidad de su equipo
Más allá de los rumores sobre traspasos, Simeone aprovechó la oportunidad para defender a sus jugadores frente a las acusaciones de que les falta intensidad durante una temporada con un calendario muy apretado. Desestimó la idea de que la irregularidad del equipo se debiera a una falta de esfuerzo y señaló, en cambio, las fluctuaciones psicológicas naturales de los deportistas profesionales. El Atlético ha ganado dos de sus últimos siete partidos, ambos en la Copa del Rey.
«Porque son personas y no todos los días nos comportamos igual, aunque nos gustaría», explicó el entrenador. «No es una cuestión de intensidad ni de tirar los partidos; llevo 20 años como entrenador y otros 19 como jugador y no conozco a ningún futbolista que no quiera ganar y hacerlo de la mejor manera posible. Los partidos que hemos perdido han sido por jugar mal, no hay nada más».
El Atlético se ha alejado aún más del Real Madrid y el Barcelona en la lucha por el título de Liga, mientras que solo pudo empatar 3-3 contra el Club Brujas en el partido de ida de la eliminatoria de la Champions League a mitad de semana. Con la Copa del Rey aún en juego, los rojiblancos tienen poco tiempo para descansar entre partidos.
«Es difícil mantener eso; necesitamos plantillas más amplias», dijo Simeone. «Diez u once jugadores, como siempre, no son suficientes. Está claro que hay muchos más partidos. La competición en la Champions League se ha intensificado si no te clasificas para los octavos de final, y solo tienes dos semanas, por no hablar de si llegas a las semifinales de la Copa del Rey, lo que supone un esfuerzo aún mayor. No tengo ninguna duda de que las plantillas deben crecer, y nuestro trabajo como directivos debe ser significativo, basándonos en lo que vemos entre partidos y en el riesgo de lesiones. Si le preguntas a un jugador, siempre te dirá que está bien».
La atención se centra en los puntos de La Liga
El Atlético se prepara ahora para recibir al Espanyol en un partido en el que Simeone dará prioridad a los puntos sobre el estilo. Los rojiblancos, actualmente cuartos en La Liga, a 15 puntos del líder, el Real Madrid, buscarán terminar entre los cuatro primeros para asegurarse la clasificación para la Liga de Campeones la próxima temporada.
Tras el choque contra el Espanyol, Álvarez y compañía centrarán inmediatamente su atención en la Champions League, donde disputarán el partido de vuelta de los octavos de final contra el Club Brujas.
