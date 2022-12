Argentina vs. Croacia en directo y vivo: resultado, alineaciones, polémicas, relato minuto a minuto y reacciones del partido de semifinales del Mundial Qatar 2022

Sigue el minuto a minuto entre Argentina y Croacia, correspondiente a las semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Argentina y Croacia abren la fase de semifinales del Mundial de Qatar 2022. El estadio Lusail será testigo del duelo que definirá al primero de los finalistas, que estará el domingo nuevamente en la misma cancha, con la competencia entre dos selecciones lideradas por veteranos de la categoría de Lionel Messi y Luka Modric.

La Albiceleste se colocó entre los cuatro mejores tras vencer por penales a Países Bajos por 4-3, luego de la agónica igualdad 2-2 conseguida por los Oranje. El equipo dirigido por Lionel Scaloni juega las semifinales de un Mundial por sexta vez en su historia.

Por su parte, la Valtreni superó a Brasil en los cuartos de final en los penales por 4-2, tras el 1-1 con ambos tantos en el alargue. El cuadro a cargo de Zlatko Dalic quiere repetir la final a la que llegó hace cuatro años y medio en Rusia, en la que perdió ante Francia.

A continuación en GOAL, las acciones del partido.

ARGENTINA - CROACIA, GOLES Y MINUTO A MINUTO

El choque entre la Albiceleste y la Valtreni, minuto a minuto.

Tagliafico por Acuña y Paredes por Lisandro Martínez, las dos variantes de Scaloni



Todo confirmado en el equipo croata, con los mismos once que superaron a Brasil



Buenas tardes y bienvenidos a una nueva transmisión de GOAL. Argentina enfrenta a Croacia en las semifinales del Mundial Qatar 2022, en el estadio Lusail.

LA PREVIA DE GOAL

PARTIDO Argentina - Croacia FECHA Martes 13 de diciembre ESTADIO Lusail - Lusail, Qatar HORARIO 16:00 (ARG, BRA, CHI), 14:00 (COL), 13:00 (MEX), 20:00 (ESP), 11:00 (PT), 14:00 (ET) (USA)

CÓMO VER EN VIVO POR TV Y POR STREAMING

El partido estará disponible a través de la televisión en Argentina por DirecTV Sports y la TV Pública. En México estarán las opciones de Sky Sports, TUDN, Azteca 7 y el Canal de las Estrellas, mientras que en Estados Unidos el encuentro estará en Español por Telemundo y en Inglés por FOX. En Chile y Colombia se podrá seguir por DirecTV Sports. Finalmente, la 1 TVE transmitirá el juego para España.

País Canal México Sky Sports (534/1534 y 536/1536), TUDN (547-1547/Sky, 501-890/Izzi, 503-504/TotalPlay), Azteca 7 (107-1107/Sky, 107/Izzi, Dish, Megacable), Las Estrellas (102-1102/Sky, 102/Izzi, Megacable, Dish, Totalplay) Estados Unidos Telemundo (406-407/DirecTV, 835-836/DishLatino), FOX (465/DirecTV) Argentina DirecTV Sports (610-619)/DirecTV Go), TV Pública (11-Flow, 8 Telecentro, 121 DirecTV) Chile DirecTV Sports (610-619/1610-1619) Colombia DirecTV Sports (610-619)

El juego entre Argentina y Croacia estará disponible en streaming para toda Sudamérica por DirecTV Go, en México por Blue to Go y en España por Movistar+. Asimismo, en Estados Unidos estará por Fox Sports App y Telemundo App.

FORMACIONES

ARGENTINA

Emiliano Martínez; Nahuel Molina Lucero, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

CROACIA

Dominik Livakovic; Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol, Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic, Mateo Kovacic; Andrej Kramaric, Pasalic, Ivan Perisic. DT: Zlatko Dalic.