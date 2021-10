Alphonso Davies, el fenómeno canadiense que brilla en el Bayern Múnich

Selección mexicana enfrentará a Canadá que tendrá en su plantilla al considerado mejor futbolista de la Concacaf.

Alphonso Davies es considerado el futbolista más caro de la Concacaf. El titular indiscutible del Bayern Múnich de la Bundesliga fue convocado con la Selección de Canadá para los próximos tres partidos del Octagonal Final de la Concacaf por un boleto a Qatar 2022, del que México tendrá que cuidarse.

El caso de Davies es particular, pues su fichaje al futbol de Alemania fue histórico para el Vancouver Whitecaps, Canadá y la Major League Soccer, toda vez que fue su exportación más importante desde el nacimiento de la competición.

En tanto, en México ha sido complicado que sea constante la transición de futbolistas tricolores, más aún cuando son seleccionados nacionales al Viejo Continente. Dentro del Whitecaps han confesado a Goal que su rápido fichaje se debió a las facilidades que dieron el club y su representante en las negociaciones en enero del 2019, algo que no es una constante en el país azteca.

Mientras la Major League Soccer presume una importante cantidad de exportaciones a Europa, en la Liga MX son contados los casos donde se pueden destacar el mismo tipo de fichajes donde los últimos casos fueron el préstamo de José Juan Macías al Getafe, Johan Vásquez al Genoa de Italia y la contratación libre de Santiago Muñoz con el Newcastle donde en principio jugará con el equipo Sub 23.

El proceso para la llegada de Alphonso al conjunto teutón duró meses, desde el primer scouteo en un partido entre el Whitecaps y Houston Dynamo en el BBVA Compass Stadium de Houston, el análisis de partidos, la toma de videos, conversaciones y las negociaciones finales.

"Cuando era niño siempre soñé con un momento como este. Ahora que el sueño se ha hecho realidad, el trabajo continúa como siempre. Tengo que seguir presionando y seguir esforzándome, y también seguiré siendo yo en el campo”, reveló Alphonso Boyle en enero del 2019 luego de firmar contrato hasta el 2023.

Para la compra de sus derechos, el Bayern pagó 13.5 millones de dólares en tarifa base, pero para su salida han establecido una cifra de 83 millones de dólares, misma que pagaría un equipo con una importante solvencia, que desee contar con un lateral confiable, que entregue resultados y sume para títulos.

La historia de Alphonso hasta llegar a la Selección de Canadá no fue nada sencilla, con una infancia que muchos no esperarían tener. Nacido el 2 de noviembre del 2000, vio la luz en un campo de refugiados en Buduburam Ghana luego de huir junto a sus padres de la guerra en Liberia.

"Mis padres me contaron que había guerra en Liberia. En esa situación, solo había dos opciones: formar parte de la guerra o marcharse. Mis padres no tenían intención de empuñar armas. Estoy feliz de que decidieran que nos marcháramos", dijo Davies en su momento a la BBC.

Fue gracias a una ayuda humanitaria del Gobierno de Ghana cómo llegaron a Canadá, asentándose en Windsor, Ontario donde unos años más tarde se trasladó a Vancouver y dio sus primeros pasos en el futbol, primero en equipos locales y después en la Academia del Whitecaps, consiguiendo su ciudadanía canadiense en 2017.

"A mi madre no le convencía la idea de irme a Vancouver, solo, a los 14 años. La educación es muy importante para mis padres. Querían que tuviera algo en lo que apoyarme. Les prometí que no cambiaría. Estoy feliz de que me dejaran ir y me alegro que haya funcionado”, expresó.

Davies será un peligro para el Tri del Tata Martino, con un palmarés de una UEFA Champions League, tres títulos de Bundesliga, dos títulos de Copa de Alemania, un título de Mundial de Clubes, uno de Supercopa de Europa y dos de Supercopa de Alemania.