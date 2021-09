Santiago Muñoz, la joya mexicana con una historia de película

El delantero mexicano tiene una historia que recuerda a un filme que relaciona su futuro con el Newcastle United de Inglaterra.

En 2005, el mundo entero quedó fascinado con la película Goal. Un joven mexicano superaba las adversidades para cumplir con su sueño de ser futbolista profesional. A 15 años de su estreno, la historia se repite casi de manera idéntica en la vida real; ahora con Santiago Muñoz siendo quien represente al país con el Newcastle United de la Premier League.

Tal y como sucedió con Kuno Becker, actor que interpretó a Santiago Muñez en el filme antes mencionado, ahora es turno de Santiago René Muñoz Robles de vestir los colores blanco y negro a partir de la campaña 21/22. Santos Laguna prestó al futbolista por 18 meses y espera que The Magpies hagan válida la opción de compra en su canterano.

La historia de Muñoz y Muñez se une aún más cuando hablamos de su origen. Los padres de ambos migraron a Estados Unidos en busca de cumplir el “sueño americano”, aunque el primero sí nació en el país de las Barras y las Estrellas; mientras que en la película de Goal, el personaje interpretado por Becker cruza la frontera como mexicano por nacimiento.

Ambos se formaron como futbolistas en el país vecino del norte. Muñoz Robles participó en 2017 en un programa de visorías llamado “Allstate Sueño Alianza – Alianza de Fútbol”, donde se le da la oportunidad a jóvenes de la comunidad hispana para cumplir su sueño de ser profesionales. Santi fue uno de los jugadores más llamativos, por lo cual los reclutadores de Santos hicieron todo lo posible por traerlo a México y formar parte de su escuadra.

Sus cualidades han sido comparadas con las de Jared Borgetti gracias a su gran juego aéreo y habilidad para desmarcarse. A diferencia de la leyenda de los Guerreros, Santi funciona constantemente como mediapunta, provocando que sus compañeros en el ataque puedan encontrar los espacios necesarios para ingresar al último cuarto de la cancha y generar peligro junto a él. Además, su regate es excepcional, un rubro en el cual tienden a fallar los delanteros mexicanos en los últimos años.

En la actualidad, sus características son equiparables a las de Raúl Jiménez, jugador del Wolverhampton, debido a que no solamente es un centro delantero fijo, sino que tiende a salir del área y encontrar más oportunidades fuera de la misma con tiros de media o larga distancia. La precisión en sus pases y disparos se ha convertido en uno de los rubros más fuertes del ahora atacante del Newcastle.

En 2019, Muñoz acaparó los reflectores al ser uno de los futbolistas más destacados en el Mundial Sub 17 en Brasil. Dicha escuadra llegó a la final ante los anfitriones y, aunque cayeron por marcador de 2-1, el delantero reconoce que existe mucho potencial en la escuadra.“Hay una generación, yo la veo como generación dorada, desde el proceso Sub-17 y decirle a la gente que no se baje de este barco, que confíen en nosotros, porque han salido más jugadores; estamos listos y hay que confiar en el proceso de Selección”, señaló Santi para ESPN tras su fichaje con el Newcastle.

Nacido en El Paso, Texas, Estados Unidos, Santiago afirma que no está completamente convencido de representar a México, por más que el Tricolor necesite urgentemente a un delantero. Las nuevas normas de la FIFA le permiten pedir su cambio de Federación y las Barras y las Estrellas parece ser un destino viable para Muñoz. "No estoy casado con México", dijo para Fútbol Américas. "La puerta aún está abierta".

Hoy en día el combinado nacional que dirige Gerardo Martino debe buscar que Muñoz se vista de verde, blanco y rojo. El Tri está pasando por un cambio generacional en el ataque y es fundamental que el estratega siga muy de cerca a uno de los pocos futbolistas de aquella Sub 17 que ya se encuentra en la élite del futbol, aunque sea al equipo de categoría inferior de su nuevo club.

“No llevo presión, mi mentalidad la tengo diferente, estoy tranquilo. He platicado con gente de Newcastle, pero esto no es pretexto para no pelear un lugar en Primera División”, señaló el delantero en esa misma entrevista con ESPN. Muñoz sabe que en sus primeros meses participará con el cuadro Sub 23, pero si The Magpies hicieron el esfuerzo por ficharlo, no tardarán en darle una oportunidad en la Premier League.

Europa, el objetivo principal en su carrera

El verano de 2021 fue uno sumamente movido en cuanto a fichajes se refiere. Las estrellas de todo el mundo se movieron de clubes y sorprendieron al vestir nuevos jerseys para la temporada 21/22. Muñoz fue uno de los tantos jugadores que buscaba salir y, aunque las negociaciones con Santos parecían no tener un final feliz para ninguna de las dos partes, en el último día de la ventana de transferencias, el equipo anunció el cambio de colores de su jugador.

Los rumores, desde inicios de año, señalaban que Muñoz quería salir de Santos Laguna para el segundo semestre. Esto puso presión sobre el club, ya que su contrato finalizaba en verano de 2022 y, en caso de no conseguir un traspaso, su gran joya saldría como agente libre para invierno. El obtener un beneficio económico era fundamental para el cuadro de Coahuila y una cláusula establecía que, en caso de llegar una oferta de Europa, ésta sería prioridad para que el jugador cumpliera su gran sueño.

Al tener su mente ya en Europa, Muñoz tuvo que declinar su llamado a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El delantero había sido parte del equipo Preolímpico, pero al pensar en su traspaso, las piezas se acomodaron para que, mientras él cerraba el trato, Jaime Lozano, estratega de México en su categoría, tuviera disponible a Eduardo Aguirre y Henry Martín como los delanteros para la justa veraniega.

“Es el jugador que más minutos tiene en esa posición, es joven, lo he visto desde su debut y parece como si llevara más tiempo en Primera División. Lo seguí en el Mundial Sub 17 y fue de los mejores, tiene mucho proceso”, sentenció Lozano acerca de Muñoz en marzo de 2021 sobre su convocatoria para el Preolímpico de Concacaf.

Al final, todo salió correctamente para Muñoz, quien ya demostró que la Selección no es, por el momento, su prioridad. En la lista para Tokio 2020, fue Eduardo Aguirre, su excompañero en Santos, quien tomó su lugar en la delantera. Mientras uno se colocaba la presea de bronce en el cuello, el otro hacía sus maletas para tomar el vuelo a Inglaterra y afrontar un nuevo reto en su carrera. Si su decisión es la correcta, en Santiago podría estar el gran futuro del Tricolor al ser un futbolista joven, talentoso y con recorrido en una de las ligas más competitivas del mundo entero.