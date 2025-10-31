Al Nassr vs. Al Fayha, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Nassr recibe a Al Fayha este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (España) en el estadio Al-Awwal, por la jornada 7 de la temporada 2025-2026 de la Liga Profesional Saudí.

Sigue aquí en directo el Al Nassr vs. Al Fayha de la Liga Profesional Saudí 2025-26

Los Caballeros de Najd llegan al compromiso después de vencer por marcador de 2-0 a Al Hazm en la fecha 6, con goles de Joao Félix y Cristiano Ronaldo. El equipo dirigido por Jorge Jesus es líder en la clasificación con 18 puntos.

Por su parte, la Naranja perdió por 1-2 a manos de Al Taawon en su más reciente partido de liga, a pesar de la anotación de Chris Smalling. El cuadro a cargo de Pedro Emanuel es décimo primero en la tabla con ocho unidades.

Cómo ver Al Nassr vs Al Fayha, Liga Profesional Saudí 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España Movistar Plus+ 2 Sudamérica Por confirmar México FOX, FOX One, Caliente TV Estados Unidos FOX Deportes, Fubo Sports

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+ 2, mientras que en México se podrá seguir por FOX, FOX One y Caliente TV.

En Sudamérica el duelo no tiene transmisión confirmada, por lo que recomendamos untilizar NordVPN. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Al Nassr vs Al Fayha

El partido se disputa este sábado 1 de noviembre a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Al-Awwal.

México:11:30 horas

Argentina:14:30 horas

Estados Unidos:13:30 horas (tiempo del este)

Noticias del Al Nassr

Los Caballeros de Najd vienen de ser eliminados a mano de Al Ittihad en la Copa del Rey de Campeones, situación que no ha afectado a Cristiano Ronaldo, quien en redes sociales dejó un mensaje claro y contundente: "Nos mantenemos firmes, aprendemos y avanzamos juntos", escribió en Instagram.

Noticias del Al Fayha

La Naranja solo ha ganado uno de sus últimos cinco partidos disputados. El equipo se encuentra apenas cuatro puntos por encima de la zona de descenso.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

