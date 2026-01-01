Al Ahli vs. Al Nassr, Liga Profesional Saudí: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Al Ahli y Al Nassr se enfrentan este viernes 2 de enero, a las 18:30 horas (tiempo de España), en el King Khalid Sport City Stadium, por la 13ª jornada de la Liga Profesional Saudí 2025-26.

El partido estará disponible en España a través de Movistar+ Lite, M+ Liga de Campeones, M+ Vamos y M+ #Vamos Bar, mientras que en México se podrá seguir por FOX One (por confirmar).

En Sudamérica el duelo no tiene transmisión confirmada, por lo que recomendamos NordVPN. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de FOX Deportes, FOX Sports 2 y Fubo Sports.

Noticias y probables alineaciones

En la lucha por el título del Campeonato Saudita, el Al Nassr sigue firme en el liderazgo con 31 puntos y busca mantener la invencibilidad en la competencia. En 11 partidos, el equipo de Cristiano Ronaldo suma 10 victorias y un empate.

Por otro lado, el Al Ahli, que ocupa la cuarta posición con 22 puntos, también llega confiado tras vencer al Al Faiha por 2 a 0 en la última jornada.

Al-Ahli: Mendy; Bakor, Roger, Demiral, Madjrashi, Galeno, Atangana Edoa, Al-Juhani, Kessié, Mahrez; Toune.

Al-Nassr: Al-Aqidi; Yahya, Martinez, Simakan, Al-Ghannam; Mane, Brozovic, Angelo Gabriel, Wesley; Joao Felix, Cristiano Ronaldo.

¿Cuándo es?

El partido se disputa este viernes 2 de enero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio King Khalid Sport City.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

