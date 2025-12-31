Cristiano Ronaldo insiste en que 'sabemos lo que necesitamos hacer' después de que Al-Nassr fuera retenido a un empate costoso por Al-Ettifaq a pesar de que CR7 anotó con la espalda
Al-Nassr puesto a prueba al máximo
Al-Nassr pareció sufrir un gran golpe en los primeros cinco minutos cuando el lateral izquierdo Saad Fahad recibió una tarjeta roja directa por una entrada temeraria sobre Madallah Alolayan. El árbitro inicialmente no perdió tiempo en expulsar al defensor, pero una revisión exhaustiva del VAR alteró dramáticamente la narrativa. La decisión fue revertida, Fahad escapó solo con una tarjeta amarilla y Al-Nassr se libró de la perspectiva de jugar casi todo el partido con 10 hombres. A pesar de ese alivio, fue Al-Ettifaq quien golpeó primero, haciéndolo con estilo y contra el curso del juego. Wijnaldum se aprovechó de un rápido contraataque, avanzó con determinación y lanzó un feroz disparo desde la distancia que voló más allá del portero de Al-Nassr.
Picado por el revés, Al-Nassr se lanzó hacia adelante en busca de un empate. La posesión fue monopolizada, el territorio fue controlado y Ronaldo trabajó incansablemente al frente del ataque. Sin embargo, a pesar de toda su presión, los líderes de la liga tuvieron dificultades para traducir el dominio en oportunidades claras. Ronaldo, estrechamente vigilado por la defensa de Al-Ettifaq, no logró registrar un disparo a puerta antes del descanso. El pase final faltaba repetidamente, y las jugadas prometedoras se desvanecían antes de poder realmente poner a prueba al portero rival.
- Getty
'Estamos en el camino correcto'
Lo que se dijo en el vestuario tuvo un efecto inmediato. Al-Nassr salió del intervalo con un ritmo y propósito renovados, igualando el marcador en el primer minuto de la reanudación. Angelo Gomes avanzó por la banda izquierda antes de deslizar un pase preciso a Joao Felix en el borde del área. El delantero portugués luego guió un tiro bajo y preciso hacia la esquina para restablecer la igualdad e infundir confianza en el estadio. Poco más de una hora había transcurrido cuando Al-Nassr finalmente tomó la delantera. Felix nuevamente resultó ser influyente, su esfuerzo desde cerca rebotando en la espalda de Ronaldo y entrando en la red en un bucle. Al-Nassr’s celebrations, however, were short-lived. Al-Ettifaq se negó a retroceder y fueron recompensados por su resistencia cuando Wijnaldum volvió a marcar. Cronometrando perfectamente su carrera, el mediocampista holandés terminó clínicamente para completar su doblete y arrebatar un punto que se sintió como una victoria para los visitantes.
En el después, el Ronaldo de 40 años mostró un tono optimista, insistiendo en que Al-Nassr sigue en buena forma para el éxito. En Instagram, escribió: "¡Estamos en el camino correcto y sabemos lo que debemos hacer en 2026! 🟡🔵".
El impulso implacable de Ronaldo para continuar en 2026
Ronaldo reiteró su perdurable hambre de éxito en los Globe Soccer Awards, diciendo: "Es exigente seguir jugando, pero todavía tengo la pasión y estoy motivado para continuar. No importa si juego en el Medio Oriente o en Europa; quiero seguir ganando títulos y alcanzar el hito que todos conocen. Confío en que llegaré allí (1000 goles) si no hay lesiones. Disfruten la noche y Feliz Año Nuevo."
Esa mentalidad sigue definiendo el papel de Ronaldo a nivel de club e internacional. Sigue siendo central para la ambición del Al-Nassr de levantar el trofeo de la Liga Profesional Saudí, algo que aún no ha logrado desde su llegada en 2023, siendo la Copa de Campeones de Clubes Árabes su único trofeo en Riad.
- AFP
Ojos en la plata en 2026
Se espera ampliamente que Ronaldo lidere a Portugal en la Copa del Mundo 2026. Una derrota dañina contra la República de Irlanda, en la que Ronaldo fue expulsado, brevemente puso en duda la dirección del equipo. Pero estará de regreso para el primer partido de la fase de grupos de la Selección en Estados Unidos después de recibir un indulto por parte de la FIFA. Con el Mundial acercándose y el Al-Nassr preparándose para abrir 2026 contra el Al-Ahli, liderado por Ivan Toney, el enfoque de Ronaldo permanece firmemente fijado en los trofeos. Si el delantero puede ganar su primer trofeo importante en Arabia Saudita y liderar a Portugal a la gloria mundial en el escenario más grande del mundo, el debate sobre el GOAT podría reabrirse.