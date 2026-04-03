11 إصابة.. أرتيتا يرد على اتهام آرسنال بالتلاعب

Mikel Arteta, entrenador del Arsenal, respondió a las acusaciones dirigidas a su club de manipulación por la retirada de 11 jugadores de las concentraciones de sus selecciones durante el parón internacional y su regreso anticipado a las filas de los “Gunners”.

Durante el último mes, 228 jugadores de los veinte clubes de la Premier League fueron convocados para representar a sus selecciones en las eliminatorias del Mundial y en partidos amistosos, antes de que 23 de ellos se retiraran, siendo cerca de la mitad del Arsenal.

Esto desató especulaciones sobre si el equipo sufría una crisis de lesiones o si sus jugadores fingían lesiones para evitar disputar más partidos con la selección y regresar al club, pero Arteta insistió en que el estado médico de cada jugador fue aclarado plenamente a sus selecciones.

Arteta dijo, en una rueda de prensa este viernes: “Tenemos una relación y una comunicación muy buenas con la mayoría de las selecciones, y por supuesto también con (el seleccionador de Inglaterra) Thomas Tuchel”.

Añadió: “Siempre hemos sido muy colaborativos. Y cuando se trata de aclarar la situación médica de cada jugador, siempre somos honestos; se han tomado decisiones médicas claras y ha quedado claro cuál era la decisión final”.

El técnico español confirmó que sus jugadores “tienen muchas ganas” de representar a sus selecciones, afirmando: “Cuando estás listo y disponible para jugar con tu selección, debes jugar”.

Arteta continuó: “Sentimos un gran orgullo de tener a este número de jugadores en las selecciones nacionales. Los jugadores están muy ilusionados por representar a sus países, y sé lo importante que es para ellos. Los apoyamos por completo y, cuando es posible, lo hacemos”.

Lesiones en masa

Tras perder la final de la Copa de la Liga inglesa ante el Manchester City a principios de este mes, el defensa William Saliba confirmó que no se unirá a la selección de Francia por una lesión de tobillo.

También se retiró su compañero en la zaga, Gabriel Magalhães, de la lista de Brasil por un problema en la rodilla.

Más tarde se les unieron el delantero inglés Eberechi Eze (lesión en la pierna), el centrocampista noruego Martin Ødegaard (lesión en la rodilla) y el defensa neerlandés Jurriën Timber (lesión en el aductor), quienes también se perdieron la final por lesión, además del delantero belga Leandro Trossard (lesión en la cadera).

Y tras la incorporación de los jugadores a sus selecciones, otros cinco futbolistas del Arsenal se retiraron: el trío inglés Declan Rice (lesión leve), Bukayo Saka (lesión leve) y Noni Madueke (lesión de rodilla ante Uruguay), además del español Martín Zubimendi (lesión de rodilla) y el ecuatoriano Piero Hincapié (lesión no revelada).

El Arsenal, líder de la Premier League, disputará mañana sábado un duelo de cuartos de final de la Copa de Inglaterra ante el Southampton, uno de los equipos de la Championship que atraviesa un gran momento.

Arteta confirmó que Eze se perderá el partido por lesión, mientras que podrían regresar tanto Odegaard como Timber. En cuanto a Madueke, su lesión no es tan grave como se esperaba, pero sigue siendo duda.

Preguntado por cuántos jugadores están disponibles de entre los 11 que se retiraron de las selecciones, Arteta dijo: "Lo verán ustedes mismos. Les dejaré especular, y luego podrán juzgar".

Concluyó: "Ahora estamos en una situación que nos exige sacar el once más fuerte posible para ganar todos los títulos. Estamos a dos o tres partidos de conquistar la Copa de Inglaterra, y sabemos muy bien lo importante que es este torneo para nosotros".