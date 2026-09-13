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Roberto De Zerbi explica el tenso intercambio sobre el césped con Mathys Tel tras el empate del Tottenham contra el Everton
Exigencias tácticas en el fragor del momento
De Zerbi ha aclarado la naturaleza de su interacción con Tel tras el partido, insistiendo en que sus gestos enérgicos fueron puramente instructivos. Tras un frustrante empate 0-0 contra el Everton en el Tottenham Hotspur Stadium, las cámaras captaron al técnico italiano en una conversación profunda y privada con el joven francés. El resultado dejó al Tottenham sin ganar y, quizá aún más preocupante, sin un solo gol tras cuatro partidos en la nueva campaña de la Premier League.
Se vio al entrenador gesticulando hacia la portería, subrayando dónde esperaba que estuviera su delantero cuando el equipo tenía la posesión. En declaraciones a los periodistas, el exentrenador del Brighton y del Marsella explicó que simplemente estaba aprovechando el momento como una oportunidad para entrenarle. «Sí, le entrené en el campo», dijo De Zerbi.
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El instinto y la postura corporal del delantero
Uno de los principales focos de la conversación giró en torno a la transición de Tel entre distintos roles y a sus responsabilidades específicas cuando juega por dentro. De Zerbi se mostró especialmente contundente sobre la posición del jugador de 21 años con respecto a la portería y a los otros futbolistas creativos de la alineación del Tottenham. «La posición corporal de un delantero. El delantero puede jugar con el hombro orientado hacia la portería. Si estamos jugando con (James) Maddison, (Mohammed) Kudus y Savio, tiene que jugar como delantero, y el delantero tiene que mirar a la portería, ¿no?», comentó el técnico.
De Zerbi profundizó además en situaciones concretas de partido en las que consideró que a Tel le había faltado el instinto necesario para aprovechar los servicios desde las bandas. El italiano señaló oportunidades perdidas para atacar balones al área y subrayó que Tel necesita recuperar los hábitos que adquirió al principio de su carrera. «O en el centro de Robertson. Tiene que quedarse dentro porque empezó (su carrera) como delantero. Ahora está jugando como extremo, pero empezó su carrera como delantero», añadió De Zerbi.
Las convocatorias y la presión interna
La tensión sobre el terreno de juego llegó después de una semana en la que De Zerbi se había mostrado públicamente crítico con el rendimiento de Tel. Tras una actuación decepcionante ante el Nottingham Forest el fin de semana anterior, el técnico optó por dejar al francés en el banquillo para la visita del Everton. Este cambio táctico propició el regreso de Dominic Solanke al once inicial por primera vez desde abril, mientras De Zerbi buscaba una solución a la sequía goleadora de su equipo. Pese al cambio de jugadores, el resultado fue el mismo, con el Tottenham sufriendo de cara a portería y sin lograr transformar su dominio en tres puntos.
Sin embargo, a pesar de la crítica pública y de su posterior suplencia, De Zerbi sostuvo que su relación con el extalento del Bayern de Múnich sigue siendo sólida y se basa en el respeto mutuo. Subrayó que su enfoque de mano dura nace de su fe en el potencial del jugador. «Pero quiero a Mathys como jugador, como persona. No hay ningún problema», afirmó el técnico con rotundidad.
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Crece la frustración en el Tottenham Hotspur Stadium
El empate sin goles contra el Everton ha dejado a la afición del Tottenham cada vez más inquieta, y se escucharon algunos silbidos al pitido final. La incapacidad del equipo para ver puerta en 360 minutos de fútbol de la Premier League es un motivo de gran preocupación para un conjunto con aspiraciones europeas. El Tottenham centra ahora su atención en la Copa de la Liga. El equipo de De Zerbi afronta otro duro desafío al visitar Anfield para medirse al Liverpool entre semana.
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