Salah estuvo muy vinculado con una salida de Anfield en enero tras una explosiva bronca a raíz del empate 3-3 del Liverpool con el Leeds en diciembre, en la que afirmó que el club le había «tirado bajo el autobús».

«No puedo creer que esté sentado en el banquillo durante 90 minutos», dijo Salah en ese momento. «Es la tercera vez que estoy en el banquillo, creo que por primera vez en mi carrera. Estoy muy, muy decepcionado. He hecho mucho por este club a lo largo de los años y especialmente la temporada pasada. Ahora estoy sentado en el banquillo y no sé por qué.

Parece que el club me ha tirado bajo el autobús. Así es como me siento. Creo que está muy claro que alguien quería que yo cargara con toda la culpa».

Salah se disculpó más tarde ante sus compañeros por su arrebato y su salida en enero no se materializó después de que el delantero se marchara a la Copa Africana de Naciones con Egipto. Los Faraones cayeron en semifinales de la competición a manos de Senegal, que acabó ganando el torneo.