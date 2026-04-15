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Martin Odegaard, «desesperado», confirma un nuevo revés por lesión en el Arsenal
Nuevo revés por lesión para el capitán de los Gunners
El capitán del Arsenal ha confirmado que sufre una nueva lesión de rodilla. El centrocampista ya se perdió seis semanas de competición por un problema similar antes de volver la semana pasada como titular en la derrota de la FA Cup contra el Southampton. Sin embargo, su regreso se ha truncado tras una recaída en la competición europea.
Jugó una hora en la copa y luego fue titular contra el Sporting CP en la Liga de Campeones, pero se cayó al césped sin contacto en Lisboa. Continuó unos diez minutos, pero la lesión lo marginó de la decepcionante derrota 2-1 ante el Bournemouth el sábado.
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Odegaard explica el revés sufrido en Lisboa
«Me retiré en la segunda parte del partido en Portugal por molestias en la rodilla y por eso me perdí el del fin de semana», escribió Odegaard en el programa oficial. El capitán añadió: «Fue un pequeño golpe contra el Sporting, espero que no sea grave».
Para Mikel Arteta el momento no podría ser peor, pues el club encara el partido de vuelta de cuartos de final y un posible encuentro decisivo por el título en la misma semana. «Estoy deseando volver cuanto antes, porque este es el momento clave de la temporada en Premier League y Champions League», añadió el centrocampista, frustrado por la intermitencia de su campaña.
Se avecinan partidos decisivos
Odegaard se pierde el partido de vuelta de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Sporting este miércoles. La afición estará pendiente de su estado físico de cara al clave duelo del domingo en el Etihad Stadium ante el Manchester City. Para el equipo londinense, la lucha por el título está en su momento más caliente.
Ganar al equipo de Pep Guardiola devolvería al Arsenal la ventaja de nueve puntos en la cima de la Premier. Perder daría al City el impulso necesario para arrebatarle el liderato antes de que los Gunners vuelvan a jugar. La ausencia de su principal creador en un duelo de tanta enjundia supone un gran desafío táctico que Arteta debe superar.
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Una temporada frustrante para el creador de juego
Los problemas físicos han lastrado la temporada de Odegaard, impidiéndole mantener un ritmo constante. El exjugador del Real Madrid comenzó con molestias en el hombro y, ahora, las recurrentes lesiones de rodilla frenan su impulso en la fase más exigente del curso. Su ausencia como capitán se nota sobre el campo, sobre todo en la creación.
Solo ha sido titular en 13 partidos de la Premier League y en tres de los 11 duelos del Arsenal en la Liga de Campeones.