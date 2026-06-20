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Belgium v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Marmoush, en una encrucijada... y un gigante europeo a la espera

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La decisión de Maresca redefinirá el futuro de la estrella de los Faraones

La Juventus inicia la reconstrucción de su ataque en un mercado que exige fichajes de impacto inmediato y apuestas de futuro.

Ante la dificultad de fichar a sus principales objetivos, la directiva vigila otras oportunidades que puedan surgir conforme avance el verano.

  • Un nombre antiguo que se remonta a los cálculos de Juvenal

    La Juventus aún no ha cerrado el fichaje de Ricardo «Bebe». El director deportivo, Cristiano Giuntoli, ya lo seguía en su etapa en el Nápoles y ahora lo ha vuelto a hacer con el PSV Eindhoven.

    Esta temporada ha marcado 16 goles en la liga holandesa y 3 en la Champions, demostrando su capacidad para jugar como punta y su fuerza física.

    La Juventus ve en él una opción de futuro, especialmente ante la posible salida de Dusan Vlahovic, Jonathan David y Luiz Obenda.

    Su valor de mercado, estimado entre 25 y 30 millones de euros, encaja con la política de fichajes inteligentes de la Juventus.

    Lee también: Bernardo no es el primero... Estrellas que brillaron en la escuela de Guardiola y Mourinho

    • Anuncios

  • Omar Marmoush... Una oportunidad diferente

    Según «Tuttosport», la Juventus sigue a Omar Marmoush, delantero del Manchester City, además de a Pepe.

    El diario confirma que, ante la posibilidad de que el astro egipcio se convierta en una oportunidad interesante en el mercado de verano, la Juventus lo considera.

    Marmoush, que brilló en la Bundesliga con el Eintracht Fráncfort, fichó por el Manchester City en enero por unos 75 millones de euros, tras la insistencia de Pep Guardiola. Sin embargo, su adaptación en Inglaterra ha sido complicada: la competencia en la plantilla, liderada por Erling Haaland, le ha limitado a 16 goles en 61 partidos, cifras por debajo de las expectativas generadas por su fichaje.

    Lee también: Un único escollo podría cambiar el rumbo… El Al-Hilal no se rinde en el caso de la estrella del Barcelona

    Mientras el nuevo técnico del City, Enzo Maresca, decide su futuro, podría cederse para que recupere protagonismo, opción que la Juventus sigue de cerca por su mezcla de calidad y experiencia internacional.

  • La estrategia de la Juventus: soluciones inteligentes en lugar de fichajes imposibles

    Según el mismo periódico, la Juventus prepara su próximo mercado de fichajes. La directiva bianconera sabe que competir por las grandes estrellas es cada vez más difícil, así que se centra en jugadores que aporten un plus inmediato sin agotar el presupuesto.

    Kolo Muani sigue siendo prioridad, mientras que Alexander Sorloth interesa pese a las dificultades en las conversaciones con el Atlético. Ante posibles obstáculos, la directiva prepara alternativas.

    Ante ello, Pepe y Marmoush aparecen como alternativas: el primero es una apuesta de futuro tras su progresión en Holanda, mientras que el segundo ya está consolidado y tiene experiencia en la Premier League y la Liga de Campeones.

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