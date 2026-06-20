Marmoush, en una encrucijada... y un gigante europeo a la espera

La Juventus aún no ha cerrado el fichaje de Ricardo «Bebe». El director deportivo, Cristiano Giuntoli, ya lo seguía en su etapa en el Nápoles y ahora lo ha vuelto a hacer con el PSV Eindhoven.

Esta temporada ha marcado 16 goles en la liga holandesa y 3 en la Champions, demostrando su capacidad para jugar como punta y su fuerza física.

La Juventus ve en él una opción de futuro, especialmente ante la posible salida de Dusan Vlahovic, Jonathan David y Luiz Obenda.

Su valor de mercado, estimado entre 25 y 30 millones de euros, encaja con la política de fichajes inteligentes de la Juventus.

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