Marcus Rashford, advertido sobre su regreso «perezoso y a medias» al Manchester United, mientras que la leyenda de los Red Devils insiste en que su traspaso al Barcelona depende de la mentalidad de la estrella
¿Traspaso al Barcelona o regreso al Manchester United? ¿Qué le depara el futuro a Rashford?
Informes contradictorios en España sugieren que el Barça aún no se ha pronunciado sobre Rashford. El club tiene una opción de compra que puede activarse en cualquier momento, pero se dice que está interesado en renegociar los términos de esa cláusula, que ascienden a 26 millones de libras (35 millones de dólares). El United se muestra reacio a bajar su precio de venta, lo que deja al delantero de 28 años en el limbo.
Se ha sugerido que Michael Carrick, que espera conseguir un contrato permanente tras su etapa como entrenador interino del United, querría volver a incorporar a Rashford a la plantilla del Old Trafford. El internacional inglés todavía tiene mucho que ofrecer cuando rinde al máximo de sus posibilidades.
¿Sería bienvenido Rashford de vuelta en Old Trafford?
El United no vio lo suficiente antes de autorizar sus cesiones al Aston Villa y al Barcelona, y Sharpe, en declaraciones a GOAL en colaboración con BetBrain, habló sobre si los Red Devils deberían plantearse dar la bienvenida a una cara conocida a su plantilla: «Me encanta ver a Marcus Rashford cuando está en plena forma, jugando bien, disfrutando del fútbol y trabajando duro para el equipo, tanto con el balón como sin él. Si siente que puede volver y ser el Marcus Rashford de siempre y está dispuesto a dar el 100 % en cada partido, entonces lo volvería a fichar sin dudarlo. Pero la cuestión es si se siente bienvenido.
«Es evidente que no estaba rindiendo al mismo nivel que al principio de su carrera. Si va a volver y va a estar un poco vago y desmotivado, como antes de marcharse, entonces no lo quiero. No creo que el United pueda permitirse tener a un jugador así. Si quiere volver y esforzarse al máximo y hacer magia como hacía hace unas temporadas, entonces estaría encantado de verlo de vuelta».
¿Cómo se motivaría Rashford en el Manchester United?
Rashford ha manifestado su deseo de permanecer en Cataluña, y el cambio de aires ha sido bien recibido por un hombre que se unió al United a los siete años. Ha declarado: «Estoy disfrutando de este club de fútbol y creo que, para cualquiera que ame el fútbol, el Barcelona es uno de los clubes clave en la historia de este deporte. Para un jugador es un honor.
La gente lo olvida, pero he pasado 23 años de mi vida en el Manchester United. A veces, simplemente necesitas un cambio. Creo que quizá este sea mi caso y estoy disfrutando de todo».
Al ser preguntado sobre cómo podría motivarse Rashford en Manchester si se viera obligado a volver a sus raíces, Sharpe añadió: «Eso es algo que solo Marcus sabe y depende de lo que él busque. ¿Ha sido suficiente para él el cambio, pasar una temporada fuera y jugar en el Barcelona durante un año? ¿O le ha abierto el apetito y ahora sabe que quiere marcharse definitivamente? ¿O está contento con alguien como Michael Carrick, a quien conoce, que le dará un abrazo y, con suerte, sacará lo mejor de él?
«Unos cuantos buenos partidos, algunos buenos goles y unas actuaciones trabajadoras y los aficionados sin duda lo volverían a aceptar y estarían de su lado. Todo depende de lo que pase por la cabeza de Marcus Rashford y de cuáles sean sus decisiones, cuáles sean sus ambiciones».
Se espera que los Red Devils vuelvan a invertir en el mercado de fichajes de verano.
El United ha tenido un rendimiento admirable sin Rashford últimamente, con Carrick supervisando una racha de seis partidos sin perder, que incluye cinco victorias. Los Red Devils vuelven a estar en la lucha por clasificarse para la Liga de Campeones.
Se espera que vuelvan a invertir en el mercado de fichajes de verano, mientras intentan formar una plantilla capaz de competir por el título de la Premier League, y es posible que Rashford sea traspasado con el fin de recaudar fondos que puedan reinvertirse en otras posiciones.
