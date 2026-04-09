La temporada de Mohammed Kudus podría haber terminado tras una grave lesión

El Tottenham teme que Kudus, de 25 años, se haya lesionado de nuevo el cuádriceps, lo que podría acabar con su temporada. El extremo estaba de baja desde enero por problemas en ese músculo y en los isquiotibiales, y aunque se esperaba su regreso este mes, ahora podría necesitar cirugía.

Según The Sun, la nueva complicación afecta de nuevo al cuádriceps y podría requerir cirugía. Para unos Spurs inmersos en la lucha por evitar el descenso, perder a su fichaje de 55 millones de libras sería un golpe durísimo.