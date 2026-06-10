Frattesi prefiere la Juventus, Cambiaso agrada al Inter: todo depende de Palestra

«Habrá que ver qué pasa con Palestra, si el Inter llega a las cifras que pide el Atalanta, y tener en cuenta que Cambiaso también puede jugar por la derecha y que le gusta al Inter», afirma Pedullà en su canal de YouTube. Es una opción que hay que seguir de cerca, supeditada al plan A de los nerazzurri y a que no surja otra solución para Cambiaso o Frattesi. Lo cierto es que ambos jugadores están cerca de dejar sus clubes: uno por falta de minutos y el otro por motivos tácticos y económicos tras quedarse fuera de la Champions.