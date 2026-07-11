Goal.com
En directo
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Brazil v Norway: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traducido por

Filtraciones manuscritas: Haaland desecha el plan de Ancelotti

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
Noruega vs Inglaterra
Inglaterra
C. Ancelotti
E. Haaland
A. Becker
M. Oedegaard
Brasil
Noruega
EE. UU.
Inglaterra
Italia

Allison se prepara para los penaltis y vigila a la estrella del City.

El diario alemán «Bild» ha revelado detalles de lo ocurrido en el vestuario de la selección brasileña tras su eliminación del Mundial 2026, Entre ellas figuraban las notas tácticas que el entrenador Carlo Ancelotti preparó para el duelo contra Noruega, con indicaciones específicas sobre penaltis y el marcaje a Erling Haaland; sin embargo, no evitaron la eliminación de la «Seleção» en octavos de final.

Pese al optimismo de recuperar el título que no ganan desde 2002 con Ancelotti, pero el equipo de Vinicius y Neymar perdió el control tras los dos goles de Haaland, que sentenciaron la eliminación por 2-1 del pentacampeón.

  • Notas tácticas a la papelera

    Según «Bild», dos horas tras el partido en Nueva Jersey alguien entró al vestuario de Brasil y encontró en la basura unas notas tácticas de Carlo Ancelotti.

    El técnico había preparado a su equipo para una posible tanda de penaltis, indicando, por ejemplo, los ángulos probables de disparo de los noruegos, y otro documento describía el comportamiento del portero Orian Neland (35 años) en los penaltis.

    El informe señalaba: «Siempre se lanza al suelo y no alcanza los balones de altura media».

    Sin embargo, el brasileño Bruno Guimarães (28 años) falló un penalti en el minuto 14, y de haber marcado Brasil quizá el partido hubiera tomado otro rumbo.

    Antes del encuentro, en el vestuario, Ancelotti también les dio indicaciones tácticas para situaciones concretas, como los saques de esquina. Por ejemplo, encargó a Ryan (19 años) marcar al delantero noruego Erling Haaland (25 años), autor de los dos goles en octavos.

    Según Bild, esas indicaciones estaban escritas en una pizarra, pero no sirvieron de nada.

    Lee también: Foto: Lamine Yamal no olvida a Marruecos

    • Anuncios

  • Un análisis minucioso... ¡Se lo llevó el viento!

    Según The Athletic, el cuerpo técnico de Brasil analizó en detalle a los lanzadores noruegos. No se limitaron a los nombres, sino que clasificaron a cada lanzador por pie dominante (derecho o izquierdo) y anotaron detalles como si se detenía antes de chutar, si disparaba con fuerza, si usaba el interior del pie o si enviaba el balón raso o alto.

    Además, en la hoja de notas manuscritas aparecía el término «cruzado», que indica que el jugador tiende a disparar a la esquina opuesta a su pie dominante, un patrón observado en varios noruegos.

    Lee también: A pesar del revuelo del Mundial... el Barcelona se mantiene firme en su plan con respecto a Hamza Abdelkarim

  • La decisión está en manos de Alison... El desconcertante Haaland

    Las indicaciones no ordenaban a Allison lanzarse a un lado, como hacían otras selecciones, sino que le daban información para decidir según cómo se acercaba el rival al balón.

    Sobre Erling Haaland, el documento le prestó especial atención por lo difícil que es predecir sus disparos. Se indicaba que el delantero del Manchester City usa más de un estilo: a veces dispara con fuerza a la esquina más alejada, y otras ralentiza sus pasos finales para ver el movimiento del portero y colocar el balón en el lado contrario.

    Según The Athletic, sus estadísticas lo confirman: desde su llegada al City ha lanzado 34 penaltis, 17 a cada lado, por lo que fijarse solo en la dirección no basta para detenerlo.

    Lee también: Una brecha que acecha a Messi... ¿De qué debe tener cuidado Argentina ante Suiza?

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google

  • ¿Qué hace Odegaard?

    El artículo señala que Martin Ødegaard adapta su remate según cómo se acerque al balón: si corre más distancia, suele disparar hacia la esquina más lejana. En cambio, si la carrera es corta y con pasos entrecortados, prefiere el disparo con el interior del pie hacia la esquina opuesta.

    Aun así, The Athletic concluye que jugadores como Haaland siguen siendo imprevisibles, por lo que el portero debe combinar el estudio previo con su intuición en el momento del lanzamiento: los detalles ayudan, pero no garantizan detener a lanzadores de este nivel.

    Lee también: Según el plan de Mbappé: Haaland y el Real Madrid… es solo cuestión de tiempo

    Lee también: Los genes del Real Madrid y 55 millones de euros… Así es como Marruecos ha creado una selección a la que teme el mundo

World Cup
Noruega crest
Noruega
NOR
Inglaterra crest
Inglaterra
ING