¿En qué medida se verán afectados los clubes de la Superliga Femenina por la pérdida de jugadoras que participarán en la Copa Asiática y la Copa Africana de Naciones? - Clasificación

El impacto se sentirá de manera diferente en las distintas ligas. Por ejemplo, Barbra Banda, de Zambia, y Temwa Chawinga, de Malaui, son dos de las mayores estrellas de la NWSL, pero ambas se perderán las primeras jornadas de la nueva temporada en Estados Unidos, y es probable que las ausencias por la Copa Africana de Naciones tengan un mayor impacto en esa división que en la Copa Asiática. Algo similar ocurre en Francia, donde el líder de la liga, el Lyon, se despedirá temporalmente de la estrella Tabitha Chawinga, hermana de Temwa, mientras que el París Saint-Germain se prepara para perder hasta cuatro jugadoras clave en la segunda quincena de marzo.

En Inglaterra, por su parte, es la Copa Asiática la que tendrá un impacto más notable en la Superliga Femenina. Nada lo demostró más claramente que el anuncio de la selección japonesa para el torneo, que cuenta con 16 jugadoras de clubes de la WSL. Australia, con 12, tampoco se quedó muy lejos de esa cifra. Por otro lado, la AFCON solo contará con un máximo de seis jugadoras de la WSL en total, si se seleccionan las seis jugadoras de las naciones africanas clasificadas.

Entonces, ¿qué clubes ingleses se verán más afectados por los torneos de este mes? ¿Y quién está en mejor posición para hacer frente a las ausencias clave? Los 12 equipos de la WSL perderán jugadoras a lo largo de lo que sin duda será un emocionante mes de marzo, y GOAL los ha clasificado en función de quiénes van a tener más dificultades con la situación...