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El Tottenham podría descender DOS VECES y acabar en la League One para 2028
La aterradora predicción sobre la League One
La pesadilla del Tottenham podría empeorar: Sherwood advierte que sus deficiencias institucionales podrían enviarlo a la League One. A dos puntos de la salvación y con un calendario complicado, la Championship parece cada vez más cercana y muchos temen que sea solo el inicio de un colapso mayor.
Al hablar de la crisis, Sherwood declaró a Boyle Sports: «Es preocupante, depende de quién esté a cargo del fichaje y la gestión del club. Para dar una respuesta fundamentada sobre si volverán a subir, para las personas que dirigen el club en este momento, no hay garantías».
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Una crisis directiva en el norte de Londres
El excentrocampista, que representó al club como jugador y entrenador, insiste en que el problema viene de arriba. Sherwood argumentó que la actual jerarquía carece de la experiencia futbolística necesaria para capear el temporal de la EFL si ocurre lo peor en mayo.
«Si alguien del mundo del fútbol se hiciera cargo, debería tener los recursos para recuperarse de inmediato; pero, si no lo logra, se queda ahí abajo durante años», advirtió.
Un reflejo de la difícil situación del Leicester City
Los Spurs solo tienen que ver las recientes dificultades de otros equipos consolidados de la máxima categoría para entender el peligro. Sherwood destacó la caída del Leicester City, antiguo campeón, como ejemplo de lo rápido que un club con buenos recursos puede entrar en una espiral descendente cuando fallan los fichajes y la estrategia.
Históricamente, Sunderland, Wolves y Swindon Town también sufrieron dos descensos seguidos. Sherwood apuntó: «Leicester es un ejemplo claro de lo que pasa cuando un club se gestiona mal. Con la plantilla que tiene, nunca debería pelear por no descender en la Championship. Es una lástima».
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La lucha por la permanencia en la Premier League
Con los partidos contra Leeds, Everton, Chelsea y Aston Villa aún por jugar, el destino del Tottenham sigue en sus manos, pero la presión de su situación ya se nota. Si no consigue los resultados necesarios en los cuatro últimos encuentros, podría convertirse en la víctima más sonada de la era de la Premier League.
Sherwood concluyó con un rayo de esperanza, siempre y cuando el club actúe ahora. «El Tottenham volverá. Aún no está descendido. Si desciende, volverá. Y, en mi opinión, tiene que ser a la primera. Y creo que es un club capaz de hacerlo. Pero hay que cambiar a los responsables de la toma de decisiones para poder lograrlo».