Copa Libertadores
Copa Libertadores Resumen
Copa Libertadores, partidos y resultados
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martes, 15 de septiembre
miércoles, 16 de septiembre
martes, 13 de octubre
miércoles, 14 de octubre
martes, 20 de octubre
Posiciones
Grp. A
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Vietnam
|4
|3
|1
|0
|13
|1
|12
|10
|2
|Singapore
|4
|2
|2
|0
|5
|2
|3
|8
|3
|Indonesia
|4
|2
|1
|1
|9
|5
|4
|7
|4
|Cambodia
|4
|1
|0
|3
|6
|10
|-4
|3
|5
|Timor-Leste
|4
|0
|0
|4
|0
|15
|-15
|0
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Grp. B
|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Thailand
|4
|4
|0
|0
|10
|0
|10
|12
|2
|Malaysia
|4
|3
|0
|1
|7
|3
|4
|9
|3
|Myanmar
|4
|2
|0
|2
|12
|7
|5
|6
|4
|Philippines
|4
|1
|0
|3
|5
|7
|-2
|3
|5
|Laos
|4
|0
|0
|4
|3
|20
|-17
|0