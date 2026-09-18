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Copa Libertadores

Copa Libertadores Resumen

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Di María admite que su futuro es incierto tras la eliminación de Rosario en la Copa Libertadores

Ángel Di María admitió que está contemplando su futuro inmediato como jugador tras la desgarradora eliminación de Rosario Central en la Copa Libertadores ante el gigante brasileño Corinthians. El extremo de 38 años regresó al club de su infancia con la ambición de conquistar la gloria continental, pero este último revés le ha hecho cuestionarse cuál será el próximo capítulo de su carrera.

Ángel Di MaríaRosario Central
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Copa Libertadores, partidos y resultados

martes, 15 de septiembre
LDU de Quito badge
LDU de Quito
UNI
3
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
2
F
glo 3 - 3
pen 3 - 4
Corinthians badge
Corinthians
COR
0
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
1
F
glo 1 - 2
miércoles, 16 de septiembre
Flamengo badge
Flamengo
FLA
1
Independiente del Valle badge
Independiente del Valle
INV
1
F
glo 3 - 1
martes, 13 de octubre
Fluminense badge
Fluminense
FLU
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
miércoles, 14 de octubre
Estudiantes badge
Estudiantes
EST
Flamengo badge
Flamengo
FLA
martes, 20 de octubre
Palmeiras badge
Palmeiras
SEP
Fluminense badge
Fluminense
FLU
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Posiciones

Grp. A

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Vietnam crestVietnam43101311210
W
W
D
W
2Singapore crestSingapore42205238
D
D
W
W
3Indonesia crestIndonesia42119547
D
L
W
W
4Cambodia crestCambodia4103610-43
L
W
L
L
5Timor-Leste crestTimor-Leste4004015-150
L
L
L
L

Grp. B

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Thailand crestThailand44001001012
W
W
W
W
2Malaysia crestMalaysia43017349
W
L
W
W
3Myanmar crestMyanmar420212756
L
W
W
L
4Philippines crestPhilippines410357-23
L
L
W
L
5Laos crestLaos4004320-170
L
L
L
L
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