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Copa Libertadores - 1/8 11 ago 2026 - 20:30

Cómo ver Tolima vs Independiente del Valle en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido entre Tolima e Independiente del Valle se puede ver en vivo a través de Disney+. A continuación encontrarás las opciones de transmisión disponibles para seguir el encuentro.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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Tolima recibe a Independiente del Valle en un partido de Copa Libertadores que define posiciones en la fase de grupos. El conjunto colombiano busca consolidarse en el Grupo B, mientras que el cuadro ecuatoriano llega como líder del Grupo H.

Bajo la conducción de Sebastián Oliveros, Tolima atraviesa un momento irregular en el torneo local. Los pijao han alternado victorias y derrotas en las últimas semanas, lo que convierte este partido continental en una oportunidad para recuperar confianza.

Independiente del Valle, dirigido por Joaquín Papá, llega en un estado de forma notable. El equipo ecuatoriano acumula cinco victorias consecutivas entre la Serie A de Ecuador y la Copa Ecuador, lo que lo posiciona como uno de los rivales más sólidos de esta fase.

El historial reciente entre ambos clubes en la Copa Libertadores es escaso pero intenso. Los dos únicos antecedentes registrados datan de 2022, con resultados ajustados que reflejan el equilibrio histórico entre estas escuadras.

Para conocer cómo ver este partido en vivo, el canal de televisión disponible y el horario de inicio, toda la información está a continuación.

Noticias del equipo y escuadras

Tolima, dirigido por Sebastián Oliveros, no registra bajas por lesión ni suspensiones confirmadas de cara a este partido. El cuerpo técnico no ha dado a conocer un once probable oficial, por lo que la alineación se actualizará cuando haya información disponible.

Independiente del Valle llega con Joaquín Papá al frente del equipo. Al igual que su rival, el conjunto ecuatoriano no presenta novedades negativas reportadas en cuanto a lesionados o sancionados. Se esperan más detalles sobre la convocatoria conforme se acerque el pitazo inicial.

Forma

Tolima suma tres victorias, dos derrotas y ningún empate en sus últimos cinco partidos. El resultado más reciente fue una victoria 2-1 ante Internacional de Bogotá el 8 de agosto en la Primera A. En ese tramo también cayó 3-2 ante Independiente Medellín y perdió 2-1 frente a Deportes Quindío en Copa. El equipo ha marcado nueve goles y encajado ocho en esos cinco compromisos, lo que refleja un equipo con capacidad ofensiva pero con fragilidad defensiva.

Independiente del Valle llega con cinco victorias consecutivas. El conjunto ecuatoriano venció 2-0 a LDU de Quito el 8 de agosto y antes había ganado 1-0 al Deportivo Cuenca y 3-0 al Técnico Universitario. En total, el equipo de Papá ha anotado nueve goles y solo ha recibido uno en ese período, lo que evidencia una solidez defensiva considerable.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre Tolima e Independiente del Valle tuvo lugar el 5 de mayo de 2022 en Copa Libertadores, con victoria colombiana por 1-0. Tres semanas antes, el 14 de abril de 2022, el duelo disputado en Ecuador terminó 2-2. En los dos únicos antecedentes registrados, cada equipo se impuso una vez como local, con un total de cinco goles marcados entre ambos.

Clasificación

En la fase de grupos de la Copa Libertadores, Tolima ocupa la segunda posición del Grupo B, mientras que Independiente del Valle lidera el Grupo H.