Ascenso MX
Ascenso MX, partidos y resultados
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sábado, 19 de septiembre
miércoles, 23 de septiembre
jueves, 24 de septiembre
viernes, 25 de septiembre
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|Posición
|Equipo
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|Puntos
|Formulario
|1
|Atletico Morelia
|9
|7
|0
|2
|19
|9
|10
|21
|2
|Atletico La Paz
|10
|6
|2
|2
|23
|11
|12
|20
|3
|Leones Negros
|9
|5
|2
|2
|19
|12
|7
|17
|4
|Mineros de Zacatecas
|10
|5
|2
|3
|21
|15
|6
|17
|5
|Piratas
|10
|4
|3
|3
|12
|10
|2
|15
Última actualización hace 45 minutos