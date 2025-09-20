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Ascenso MX

Ascenso MX Resumen

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Ascenso MX, partidos y resultados

sábado, 19 de septiembre
Tapatio badge
Tapatio
TAP
4
Tlaxcala FC badge
Tlaxcala FC
TLA
0
F
miércoles, 23 de septiembre
Alebrijes Oaxaca badge
Alebrijes Oaxaca
OAX
1
Atletico La Paz badge
Atletico La Paz
ALP
3
F
Mineros de Zacatecas badge
Mineros de Zacatecas
MDZ
3
Piratas badge
Piratas
PIR
0
F
jueves, 24 de septiembre
Correcaminos de la UAT badge
Correcaminos de la UAT
COD
0
Jaiba Brava del Tampico-Madero badge
Jaiba Brava del Tampico-Madero
TAM
0
45' + 1'
viernes, 25 de septiembre
Cruz Azul Hidalgo badge
Cruz Azul Hidalgo
CAH
Leones Negros badge
Leones Negros
LNU
Tlaxcala FC badge
Tlaxcala FC
TLA
Cancun FC badge
Cancun FC
CAN
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Posiciones

En directo
PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Atletico Morelia crestAtletico Morelia97021991021
W
W
W
W
L
2Atletico La Paz crestAtletico La Paz1062223111220
W
W
D
W
W
3Leones Negros crestLeones Negros95221912717
L
D
W
D
W
4Mineros de Zacatecas crestMineros de Zacatecas105232115617
W
W
L
L
W
5Piratas crestPiratas104331210215
L
W
D
W
D
Última actualización hace 45 minutos
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