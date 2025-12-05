Corresponsal de fútbol irlandés y europeo

Bio:

Ryan Kelly es escritor y editor con más de una década de experiencia en medios de fútbol. Ha escrito extensamente sobre el fútbol irlandés y sobre las múltiples peculiaridades culturales que habitan el amplio panorama del deporte, además de analizar cuestiones como el complejo y cada vez más frustrante entramado legal que conforma las normas de elegibilidad de la FIFA. Durante su etapa en GOAL, Kelly ha participado en distintos niveles en la planificación y ejecución de la cobertura editorial de siete grandes torneos, además de contribuir al desarrollo de una sección de compras muy informativa.

La historia futbolística de Ryan:

Criado en Irlanda, Kelly creció disfrutando de las hazañas de los Boys in Green de Mick McCarthy, recibiendo, gracias al famoso “Incidente de Saipan”, una introducción temprana al impacto social del fútbol. Mientras admiraba los estrictos estándares de Roy Keane viendo a Irlanda en televisión, también presenciaba destellos del genio trágico de la leyenda de Derry City, Liam Coyle, en sus visitas al Brandywell. Inspirado por ese dúo y por otros talentos rebeldes, locales e internacionales, forjó una respetable carrera juvenil, aunque sin llegar a ser futbolista profesional. Aun así, Kelly ha disfrutado de un camino lleno de medallas en el fútbol de seis jugadores.

Áreas de especialización:

Historia y cultura del fútbol

Intersección entre deporte y política

Comprensión del público y adaptación del contenido

Fútbol irlandés