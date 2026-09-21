Un vistazo rápido a la convocatoria de la selección masculina de Estados Unidos resulta algo impactante. Cuenta con 13 jugadores sin internacionalidades y ocho adolescentes. La primera concentración posterior al Mundial siempre marca el inicio de un nuevo capítulo, pero, al convocar a tantas jóvenes promesas, el seleccionador Mauricio Pochettino está empezando a escribir lo que parece un libro completamente nuevo.

Hay razones para ello, por supuesto, y la principal es que esta es una ventana de cuatro partidos, lo que da a Pochettino y a su cuerpo técnico el máximo tiempo posible para conocer a las nuevas incorporaciones de su equipo. También permite a los miembros más jóvenes de la selección estadounidense disfrutar de una concentración más larga para adaptarse a la vida con el combinado, algo que siempre supone un gran salto respecto al nivel de club.

Los adolescentes de la selección masculina de Estados Unidos, en líneas generales, han estado rindiendo a gran nivel en sus clubes. Desde fenómenos de la MLS hasta estrellas emergentes que juegan en las mejores ligas del mundo, no falta talento adolescente en esta plantilla por primera vez. Esta concentración será inolvidable para ellos, por supuesto, pero también podría serlo para la selección, que podría recordar esta ventana como aquella en la que varias piezas clave dieron sus primeros pasos.

Entonces, ¿en qué adolescentes deberías fijarte? Aquí tienes cinco a los que no puedes perder de vista durante esta concentración de la selección masculina de Estados Unidos.