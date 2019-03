Zidane ya lo sabía

El Real Madrid se despide de La Liga y de la Copa ante el Barcelona. Los viejos y esperados fantasmas se aparecieron justo con los títulos en juego.

OPINIÓN



El Real Madrid está fuera de la Copa, y también de La Liga. El verdugo viste la misma casaca. Blaugrana, para más señas. Y la ejecución ha tenido lugar en la misma plaza: el Santiago Bernabéu. Con apenas cuatro días de diferencia. Nadie hubiera podido escribir un guión más cruel para la defunción merengue en la presente campaña. Y queda por disputarse aún la Champions League, el gran motivo de orgullo madridista durante el último lustro. Sin embargo, este año no es como los anteriores. Y Zidane ya lo sabía.

De hecho, estas dos derrotas en el Clásico no sólo han apeado al Real Madrid de dos competiciones, sino que han despertado sus dos mayores fantasmas en esta campaña. Uno era la falta de gol tras la marcha de Cristiano Ronaldo, y ante el Barcelona se quedó seco en 180 minutos. El club apostó por Gareth Bale y le salió rana, hasta el punto de que el Bernabéu ya no le aguanta más. El otro fantasma era la disyuntiva interna perdida entre el talento y el hambre. La plantilla (incluso el propio abonado madridista) está saciada de títulos. Y si Lopetegui lo sufrió en sus carnes, Solari lo intentó con una personalidad admirable pero sin alcanzar el clímax a tiempo. No es casual su apuesta por los Vinicius, Reguilón, Odriozola o Valverde en lugar de los Isco, Bale, Marcelo o Kroos. El quid está en que aunque los jóvenes apretaron, no sirvió para que los titulares recuperasen su mejor nivel de cara a estos Clásicos. Zidane también lo sabía.

Así las cosas, el Real Madrid se encuentra en marzo, sólo con la Champions League por delante y con una latente falta de gol y de ánimo (otrora de espíritu). El futuro asoma tras la esquina, eso sí. Solari ha enseñado el camino. Otra cosa es el presente. Sin los 50 goles de Cristiano Ronaldo y con jugadores ‘titularísmos’ mostrando su cara más vulgar, la visita a Cibeles se antoja este año apta sólo para los muy crédulos. La última pregunta que respondió Zidane en público como entrenador del Real Madrid fue la mía, el día de su despedida. ¿Se habría quedado en el equipo si hubiera perdido la final de Kiev? “Es posible”. Ahora lo entiendo a la perfección. Y es que todo esto Zidane ya lo sabía.