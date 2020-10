Zidane y la baja de Sergio Ramos: "No queremos arriesgar nada"

El técnico analizó el debut en la Champions ante el Shakhtar, hizo ver que el capitán no podrá jugar y aceptó las críticas tras caer ante el Cádiz.

El debuta este miércoles en la UEFA 2020-2021 y Zinedine Zidane ha comparecido en rueda de prensa para explicar cómo afrontan la visita del en el primer encuentro de la fase de grupos. "Queremos empezar bien la competición con una victoria en casa, es importante", indicó.

Las críticas tras perder ante el : "Hablamos siempre de lo mismo. Sabemos que siempre va a haber críticas cuando perdemos. Hicimos un mal partido y tenemos un partido mañana para cambiarlo. Trabajamos en el día a día juntos para pelear por lo que tenemos por delante. Perdimos tres puntos. No voy a entrar en los detalles. Queremos jugar bien y ganar y a veces hay partidos donde no salen las cosas. No sé lo que va a pasar en la temporada. Vamos a luchar y a pelear por hacer las cosas bien y para que la gente esté orgullosa".

No son favoritos para la Champions: "Sabemos quienes somos y lo que queremos. Hay muchos equipos que quieren ganar la Champions y este club está entre ellos. Va a ser complicado y habrá momentos difíciles pero hasta cuando la ganas. Esperamos mucho de la Champions".

La lesión de Hazard: "Eden ha pisado el césped otra vez pero es verdad que su lesión fue un poco más de lo previsto. Confío plenamente en la gente que trabaja con nosotros y espero que lo veamos en breve y que entre y que ya esté toda la temporada con nosotros".

Isco y Marcelo: "Aquí estamos todos en el mismo barco. Las críticas nos hacen más fuertes a todos. Lo que tenemos que hacer es trabajar y pensar en el próximo partido. Nos merecemos las críticas del otro día, yo el primero. A veces no salen las cosas. Queremos cambiar la dinámica en el partido de mañana".

Sergio Ramos: "Tiene un problema y, de momento, no ha entrenado esta mañana porque no queremos arriesgar nada. Tiene molestias, veremos qué pasa mañana. Hoy no ha podido entrenar con normalidad".

Falta de gol: "Esta plantilla ha demostrado en momentos complicados que es buena. Hay momentos puntuales en la temporada en las que podemos hacer las cosas mejor. Hay que ver todo en general. En general todos los equipos han tenido dificultades y seguro que vamos a mejorar y vamos a tener partidos en los que haremos las cosas mejor".

Su idea de fútbol: "Tienes razón, el fútbol ha cambiado y hay una intensidad más alta. Hay que entrenar fuerte y bien y es lo que pretendemos. Soy partidario de ir a por el partido, presionar arriba y poner en dificultad a los equipos. Mi filosofía no es esperar atrás".

¿Puede volver el mejor Isco?: "Isco lo es y siempre lo ha demostrado. No tengo duda de nada. El otro día tuvimos todos un mal día y queremos estar bien y cambiar el chip".

El Shakhtar: "Es un equipo competitivo, va a estar preparado para jugar y no tengo dudas de eso. Lo que sí es que nosotros tenemos que estar preparados para jugar contra un buen equipo".