Zidane: "No hacía el idiota en los bares, solo bebía agua"

El entrenador del Real Madrid repasa su camino a la élite y compara el fútbol de ayer con el de hoy.

No todo camino a la élite es fácil. Tampoco el de Zinedine Zidane, que en Otro repasó su camino a la gloria. Una senda plagada de sacrificios por hacer "felices" a sus padres y dificultades, como las que tuvo en la escuela. "Yo tuve claro desde el principio. Mi único deseo era jugar al fútbol. Pero tuve dificultades en la escuela y mis padres nunca me regañaron. Yo sabía muy bien que no tenía una actitud ideal", dice el entrenador del Real Madrid.

Pero si bien no tuvo una buena actitud en el pupitre, sí la tuvo en el fútbol, donde evitó todo tipo de distracciones. "Descansé bien, no hice el idiota alrededor de los bares, sólo bebía agua y realizaba estiramientos. Di todo para convertirme en el mejor jugador posible, tenía que hacerlo a toda costa. Así es como haría a mis padres felices, porque era mi vida, pero también lo hice para que ellos se sintieran orgullosos".

Todo por la felicidaded de sus padres y por conseguir lo que siempre deseó, jugar al fútbol y convertirse en el mejor jugador posible: "Di todo para convertirme en el mejor jugador posible, tenía que hacerlo a toda costa, así es como haría a mis padres felices, porque era mi vida. Me centré en darlo todo para conseguir lo que quería. Al llegar a Cannes vi a esos profesionales entrenar y me dije: 'Quiero hacer esto'. A partir de ese momento hice todo para convertirme en el mejor".

El fútbol de hoy, distinto al de ayer

Pero no solo repasó el tecnico del Real Madrid su camino a la gloria. También comparó el fútbol de ayer con el de hoy, menos complicado ahora que antes para el francés: "Para hacerte notar, y luego para jugar, tenías que ser bueno, no como hoy. Primero debía demostrar que era diferente a todos, porque en ese momento había un número limitado de jugadores, tal vez uno o dos jóvenes por equipo. Hoy no, todo ha evolucionado, va mucho más rápido, y en lo que respecta a los jugadores ya no tienen miedo de cometer errores".