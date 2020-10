Zidane frena el 'Caso Jovic': "A Luka le he pedido yo"

El entrenador del Real Madrid cierra la polémica generada por las declaraciones de Borja Mayoral.

En la previa del enfrentamiento contra el , correspondiente a la sexta jornada de , Zinedine Zidane habló en rueda de prensa sobre las cuestiones que más interesan en el mundo . Y, entre otros puntos a destacar, cerró la polémica generada por las declaraciones de Borja Mayoral, quien afirmó en su presentación en la Roma que "el club quiso sacar a Jovic”. El entrenador del Real Madrid le respondió así al delantero español: "Hablo con ellos, pero son cosas privadas. Eso se queda dentro. Intento siempre ser sincero con ellos. Cada uno puede opinar y no me voy a meter... A Jovic lo he pedido yo. Se dicen tonterías".

El entrenador francés se refirió también a la posibilidad que tuvo el Real Madrid de incorporar a Lionel Messi en 2013: "No sé nada, y no voy a hablar de un jugador que no es nuestro, sabemos lo que es Messi, lo que ha hecho y el jugador que es, pero no es jugador mío".

Y repasó además otros temas de actualidad...

Mbappé, un objetivo merengue: "No sé si está justificado que se hable tanto. Hay muchos rumores, pero no hablo de él en especial. Todo lo que se pueda decir no va a influir en el vestuario. Se ha cerrado y este es el equipo que tengo".

El presente de Rodrygo: "Estos jugadores pueden jugar en muchas posiciones. Es un jugador de futuro. Jugar por la derecha es su posición preferida, pero puede hacerlo también por la izquierda y en la mediapunta".

Los cambios en el equipo: "Para ganar cosas en una larga temporada necesitamos rotaciones y hay jugadores muy buenos para cambiar. Pero os recuerdo que ellos nunca descansan. Sé que la afición quiere que siempre ganemos, pero nunca descansan. No me quejo, solo quiero hacer saber que las rotaciones son necesarias. Los nuestros no paran nunca".

La preparación para recibir al Cádiz: "Es verdad que han sido muchos días sin jugadores, pero todos vinieron sanos y eso es lo importante. Estamos preparados para este duro tramo".

Su estado de ánimo: "Me siento valorado porque estoy entrenando al Real Madrid y eso es una responsabilidad muy importante. Pero esto no va a durar toda la vida... Disfruto de lo que me apasiona".