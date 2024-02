Xavi: "Lo único oficial es que Mbappé se va del PSG, no me preguntéis más"

El técnico del Barcelona contesta sobre la actualidad del equipo, su futuro y el posible fichaje del francés por el Madrid.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, compareció este viernes en la previa al partido contra el Celta de Vigo, por la Jornada 25 de LaLiga.

En ese sentido, el técnico azulgrana fue consultado acerca de todos los temas que hacen a la actualidad del Barça, e incluso al posible fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid.

A continuación, las frases más destacadas del preparador del Barça en sala de prensa:

El artículo sigue a continuación

Seguir hasta el final del curso

"Mi percepción es positiva siempre, si no no estaría aquí. Lo del Granada el otro día fue un accidente. Vienen partidos muy importantes y creo que se verá la reacción del equipo. Tengo toda la confianza del presidente, Deco y los futbolistas. Eso no significa que ganemos la Champions. Estamos unidos para competir hasta dónde lleguemos".

El futuro de Gavi, que suena para el PSG

"Gavi debe quedarse. Para mí no hay color. Gavi tiene que ser el Barça del futuro".

Pinchazos que duelen

"He visto que les fastidia perder, que quieren ganar, que les importa mucho cuando perdemos. Que están jodidos, luego competiremos donde nos llegue. Si no viera el compromiso sería momento de tomar decisiones drásticas pero no es lo que veo".

La evolución de De Jong

"Como ha sido todo el equipo. Hemos hecho grandes partidos y otros no tantos. Nos ha faltado esta consistencia y esta regularidad. Y Frenkie no es una excepción, todos tienen que dar un paso adelante".

La recuperación de Marcos Alonso

"Le quedan dos, tres semanas para volver. Está bien. Con la baja de Balde habría tenido minutos, es una lástima".

Mensaje para los socios

"Nada, que creo que lo hemos dado todo. Ha sido difícil competir por la situación económica, la gente me respeta, me da ánimos. El otro día en Montjuïc me corearon. Creo que entienden la situación. Mi mensaje es este: que animen al equipo venga quien venga".

Si bueno para LaLiga que venga Mbappé

"No debo hablar, no me preguntéis por Mbappé, lo siento pero no voy a hablar".

Los nombres que salen para el banquillo

"Lógico. Al final es una decisión que tomo de pensar antes en el club que en mi persona. Y cuando digo que me voy es normal que luego salgan nombres".

Cómo le condiciona el partido del Nápoles

"No condicionará la alineación ante el Celta. Vamos paso a paso y ya habrá tiempo para pensar en la Champions".

El futuro de De Jong

"Es una evidencia, ¿no? Frenkie es jugador importantísimo, está a gusto y luego ya depedende de él. Pero no es el momento de hablar de salidas desde dentro. Nosotros hablamos de corregir cosas ante el Celta y luego la Champions. No pensamos en la temporada que viene".

Vienen partidos claves

"Me hacéis siempre esta pregunta pero es así en cada partido. Estamos obligados a ganar siempre y claro mañana tienen que ser tres puntos. No podemos fallar más, ya hemos fallado lo suficiente y no dependemos de nosotros mismos".

La situación de Romeu y Sergi Roberto

"Veremos hoy, están aún con molestias, pero están a un solo paso de volver. Si no es para el Celta será en el siguiente"·.

La distancia con el Madrid con el fichaje de Mbappé

"No tengo mucho que decir: lo único oficial es que se marcha del PSG. Nuestra situación es otra: acabar bien la temporada, ahora el Celta, luego la Champions y estamos centrados en esto".

El baile de nombres de entrenadores y jugadores en clave mercado

"Es normal. No nos desestabiliza. Recuerdo la temporada pasada que el 1 de febrero se hablaba de que Ansu estaba en el mercado. Controlamos lo que tenemos dentro: veo al vestuario muy bien, unidos; presidente, Deco. Veo al equipo entrenando muy bien".

Arranca Xavi valorando al Celta de Benítez

"Tenemos uno de los rivales mejor trabajados tácticamente. Benítez es muy metódico y el Celta merece más puntos de los quje llevan. Saben a lo que juegan, lo tiene claro, salida muy complicada pero es verdad que nos están saliendo mejor las cosas fuera de casa".