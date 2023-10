Xavi habla de doping y "Villarato" para explicar qué es el "madridismo sociológico" al que se refirió Laporta: "Son situaciones para desestabilizar"

El entrenador del Barcelona habla en la previa del partido contra el Athletic Club de Bilbao, a ocho días del Clásico.

Xavi Hernández, entrenador del FC Barcelona, habló en rueda de prensa en la previa al partido contra el Athletic Club de Bilbao, de la Jornada 10 de LaLiga. En sala de prensa, el técnico azulgrana fue preguntado acerca de qué significa el "madridismo sociológico" del que había hablado Joan Laporta, presidente del Barça, en las últimas horas.

En ese sentido, Xavi dijo que el madridismo sociológico se refiere a "situaciones" que utilizan desde la capital española para "desestabilizar". "El 'Villarato' se lo inventó un periódico de Madrid, esto es lo que se refiere el presidente. En la mejor etapa del Barça decían que nos dopábamos...", sostuvo el preparador del conjunto catalán. “En el vestuario no hablamos de esto, pero es una evidencia que existe, estoy 100% con el presidente”, agregó.

Cabe recordar que el término "Villarato" fue la manera en la que Alfredo Relaño acuñó el modo de proceder del ex presidente de la RFEF Ángel María Villar en relación con los dos clubes más grandes de España, el Real Madrid y el Barcelona.

Cabe recordar que, el jueves, Laporta dijo que “hay una campaña orquestada" para desacreditar al Barcelona aprovechando el Caso Negreira. "Hay un madridismo sociológico en centros de poder de la capital que tiene mucha fuerza. Yo me lo he encontrado y les he vencido. Y eso les afectó. Lo pasaron mal y tienen miedo que se vuelva a repetir lo que pasó en mi primera época, que fue el mejor Barça de la historia".