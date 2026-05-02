Wouter Bouwman, justo después del Ajax - PSV: «Va a dejar el club»

Ajax y PSV empataron 2-2 el sábado en un vibrante partido. Myron Boadu, que entró como suplente, marcó el 1-2, pero en el descuento el PSV cedió el empate. Después del encuentro, el delantero habló con Hans Kraay junior sobre su gol y su momento.

Para Boadu, que el verano pasado firmó por un año con el PSV, su gol fue un alivio tras un largo periodo sin marcar. Al preguntarle por la vida de un delantero que no ve puerta, responde: «Aburrida, sí, muy aburrida. Solo espero mi oportunidad, pero en el PSV se esperan goles. Aunque no tenga muchos minutos de juego».

Fuera del campo, asegura, le resulta fácil liberarse de esa presión: «Cuando salgo del campo, lo olvido rápidamente. Tengo una novia estupenda en casa. Mis padres son geniales, así que lo olvido enseguida».

Pese a todo, lamenta haber perdido dos puntos en el último suspiro: «Claro que tengo una sensación diferente, pero sigo pensando lo mismo: hoy no teníamos por qué empatar contra el Ajax. Tuvimos ocasiones para hacer el 3-1, yo también. Así que es una pena que cayera en el último minuto».

Sobre su futuro, al terminar contrato este curso, admite: «No lo sé, Hans; debo pensarlo y hablar con el PSV para conocer las opciones».

«Creo que tengo la calidad necesaria para el PSV. La gente puede no estar de acuerdo, pero yo sí lo creo. Si te lesionas en tu segundo partido y no participas en la pretemporada, empiezas con desventaja. No he podido recuperarla del todo, pero todo el mundo sabe de lo que soy capaz».

Wouter Bouwman, presentador de De Eretribune, concluye tras la entrevista: «El PSV puede renovarle, pero parece que ya le han dicho que no lo harán». Según el presentador de ESPN, Boadu se prepara para marcharse gratis.