Wim Kieft desmonta la afirmación sobre Heitinga y el Ajax

En el podcast «KieftJansenEgmondGijp» se comenta la decepcionante temporada del Ajax. Rob Jansen concluye que el quinto de la Eredivisie no ha mejorado tras el cese de John Heitinga.

«¿Quién será el entrenador del Ajax? Porque sí que han avanzado mucho tras la destitución de John Heitinga. Y lo digo con mucho cinismo. Heitinga habría estado mejor quedándose», afirma el representante del exdefensa.

Su compañero de mesa, Wim Kieft, discrepa: «Hay que ser sinceros, con Heitinga tampoco funcionaba», recuerda los primeros meses de la temporada.

El presentador Michel van Egmond interviene: «Dices cualquier cosa porque lo conoces». Jansen, agente de Heitinga —quien tras dejar el Ajax pasó brevemente por el Tottenham—, no cede.

Sin embargo, Jansen insiste: «Mejor hubieran dejado a Heitinga en su sitio. ¿Cómo sabían que no funcionaba? ¿No se espera al final de la temporada para valorarlo?».

Tras la salida de Heitinga, Fred Grim tomó el mando, pero a principios de marzo fue reemplazado por Óscar García, quien subió del Jong Ajax. Todo indica que el técnico español no continuará la próxima temporada.