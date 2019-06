"West Ham y yo acordamos que lo mejor es que salga": Chicharito

Es la primera ocasión en la que el tapatío lo expresa abiertamente; en Turquía se frotarían las manos.

Javier Hernández debutó como vlogger y en su primer capítulo lanzó una bomba: su deseo público de abandonar el para la temporada 2019-20, aunque también recordó que le resta un año de contrato y que, si no encuentra nada atractivo para él, se quedará a cumplirlo "feliz".

En una parte del video en la que dice que ahora tendrá dos representantes —el de siempre es Eduardo Hernández—, Chicharito sostuvo: "Creo que West Ham y yo acordamos que lo mejor para mí es que salga (del club). Mi agente me está buscando otro equipo". No sin antes acotar: "si no lo hay culminaré mi año de contrato sin problemas".

En la campaña anterior, CH14 anotó ocho goles entre Premier League y la Copa de la Liga. Entre lesiones y baja de juego, nunca se pudo consolidar como titular en el esquema del técnico Manuel Pellegrini.

En últimos días, desde trascendió el supuesto interés del Galatasaray por contratarlo aunque sin una oferta real u oficial de momento.