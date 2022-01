Wass fuerza su salida al Atlético 

El Atlético de Madrid espera poder contar en las próximas horas con el jugador danés, Daniel Wass, por el que ha presentado una oferta que no alcanza los 2 millones de euros para llevarse ya al jugador, y que sea el sustituto del inglés Trippier. Los agentes del futbolista Luis Alonso y Serra están ahora mismo reunidos con el Valencia CF en las oficinas del club de Mestalla para forzar la slida del jugador, que no quiere dejar pasar el tren que s ele presenta con el conjunto rojiblanco.

Wass tiene una oferta hasta junio de 2023 y opción de ampliar hasta 2025, y eso a sus 33 años y habiéndole comunicado al Valencia CF que no renovará su contrato, que finaliza en junio, es un tren que no puede dejar escapar.

La situación está atascada porque el técnico del club, José Bordalás, ha frenaado la salida del danés al no haberle podido ofrecer un recambio de garantías el club de Mestalla. El Valencia CF, intentó cerrar a principios de semana la llegada del turco Okay Yukuslu, pero el Celta, que no ha rechazado la oferta de cesión, tampoco ha dado luz verde porque todavía no tiene claro que hará con el turco.

Ante la imposibilidad de contar con un recambio de garantías, Wass tiene que esperar a que el Valencia CF encuentre un sustituto o a que el Atlético de Madrid suba la oferta presentada. El Valencia CF quiere más dinero si sale Wass pero también es consciente de que ahora mismo no puede retener a un jugador que se marchará gratis en verano y que si no se va al Atléti es posible que baje mucho su rendimiento.

Héctor Gómez