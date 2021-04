Volvió Pavón, ¿vuelve el "'7' bravo"?

Kichán vio minutos después de más de cinco meses de inactividad y, aunque aportó poco, puede ser una herramienta fundamental para un momento bisagra.

Pasaron 692 días desde la última vez que Cristian Pavón se puso la camiseta de Boca. Fue en aquella derrota, en Córdoba, ante Tigre, en la fina de la Copa de la Superliga, la misma competencia, rebautizada, en la que concretó su regreso. No cualquiera consigue un refuerzo en la mitad de un certamen y Miguel Ángel Russo, parece, podrá tener uno de mucha jerarquía. Pero primero, claro, deberá recuperarlo.

Kichán entró en lugar de Sebastián Villa, el hombre más desequilibrante del equipo, a los 20 del segundo tiempo. La salida del colombiano resintió al equipo, pero, por sobre todo, demostró la falta de ritmo que tiene cordobés. Y es que más allá de los casi dos años que hacía que no estaba en el club, el último partido del delantero en LA Galaxy había sido el 5 de noviembre, poquito más de cinco meses atrás. Demasiada inactividad, operación mediante, para un futbolista que, se sabe, necesita continuidad.

El artículo sigue a continuación

No es casual que el mejor momento de Pavón haya sido cuando jugó aquellos 56 encuentros de manera consecutiva de la mano de Guillermo Barros Schelotto. Ante Huracán, sin embargo, se vio una versión diferente: entró a volantear, bien pegado a la raya izquierda, y aportó poco pique al vacío, apenas ocho toques de balón y algo de sacrificio para aguantar el resultado.

"Estoy muy contento de volver a vestir esta camiseta, de volver a jugar. No me sirvió estar tanto tiempo parado. Ahora estoy pensando en hacer las cosas bien acá, en ganar todo lo que se pueda y quiero que sepan que siempre voy a dar todo mientras me toque estar acá", aseguró después del partido. Los destinatarios de su mensaje son dos: por un lado, el hincha, pero por el otro, y más importante, el cuerpo técnico y el Consejo de Fútbol.

¡Y UN DÍA VOLVIÓ! Cristian Pavón y su felicidad tras vestir nuevamente la camiseta de @BocaJrsOficial . ¿Qué te parecen sus declaraciones? pic.twitter.com/Ke9HM76aQn — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) April 24, 2021

Kichán está para sumar en un momento bisagra, con una doble competencia que no da lugar al descanso y sobre la cual se refirieron tanto Russo como Carlos Tevez. Su presencia puede ser fundamental en un estilo nuevo que requiere de extremos veloces. Solo restará saber si el DT podrá recuperarlo en tiempo récord para poder aprovecharlo en las próximas semanas.