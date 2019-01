Vinicius ya tiene lo que le falta a Gareth Bale

El brasileño se echa el Real Madrid a las espaldas. Representa la ilusión en un equipo fatigoso. Le discute el puesto titular al galés

OPINIÓN

El Real Madrid ganó este miércoles al Leganés (3-0) en un partido que será seguramente recordado por tres cuestiones: el debut de Brahim, la sentencia definitiva a Isco, y el nacimiento de Vinicius. Hasta el momento, el brasileño se había ‘limitado’ a coleccionar esporádicas buenas acciones sin más. Tras lo visto ante la Real Sociedad y, sobre todo, ante el Leganés, se puede dar por confirmado ya que el ‘28’ blanco está para empresas mayores. Ha tirado la puerta abajo, como se suele decir, ganándose ya por derecho un lugar en el primer equipo blanco.

Porque puedes tener un partido en el que dejas detalles. Pueden ser dos. Pero si Solari lo ha utilizado en once partidos de dieciséis, y en casi todos ellos ha dejado acciones para el aplauso y la sorpresa (además de dos goles y siete asistencias), entonces ya no es casual. Ya no puede ser solamente las ganas de unos pocos en inflar sus actuaciones. Será que Vinicius tiene algo. Será que está demostrando que es jugador para el Real Madrid, con toda la carga implícita que ello conlleva.

Y no se trata sólo del talento innato que el brasileño trajo consigo esta temporada, sino que Vinicius ha aportado personalidad, descaro y arrojo a un equipo consumido y fatigoso. En este inicio de año se ha echado a la espalda al equipo de los ocho nominados al Balón de Oro. Y eso es algo sólo apto para los elegidos. Es más fácil destacar en un colectivo en ruinas, cierto. Pero también es más sencillo dejarte llevar por la espiral negativa. Y ahí Vinicius ha sacado la cabeza ante todas las adversidades que asfixian hoy en día al Real Madrid. El quid ahora no es poner en la balanza qué situación habría sido más meritoria, sino simplemente valorar lo extraordinario de lo hecho por el brasileño. En el vestuario lo valoran. Y en el Santiago Bernabéu, también.

Es algo que, por ejemplo, nunca ha conseguido Gareth Bale, que a día de hoy es quien ocupa el puesto titular por delante de Vinicius. El galés siempre ha arrastrado el cliché de estar por debajo de sus posibilidades. Llámenlo lesiones, difícil adaptación, carácter introvertido, o como quieran llamarlo. De momento, Vinicius no tiene ni la experiencia del galés ni su bagaje profesional, pero lo que ha demostrado el brasileño es estar muy por encima de las circunstancias que le rodean. Las personales y las colectivas. Por eso ha enganchado al hoy desangelado Bernabéu como nunca lo consiguió el galés. Por eso ha traído la ilusión a este deprimido Real Madrid. Por eso debería discutirle desde ya el puesto a Gareth Bale. Porque, a día de hoy, el verdadero expreso en el equipo luce el ‘28’.