Vinicius, listo para el final de LaLiga: acorta los plazos de recuperación

El brasileño del Real Madrid estará en las tres últimas jornadas de LaLiga.

Vinicius Júnior volverá a jugar antes de lo previsto. El delantero brasileño del Real Madrid, que ante el de Ámsterdam sufrió una rotura de ligamentos de la articulación tibioperonea de la pierna derecha, sigue quemando etapas en su proceso de recuperación hasta el punto de acortarle días.

De ocho semanas de baja a siete. Después de su lesión en los octavos de final vuelta de la Champions League, se estableció un tiempo de baja de ocho semanas, plazos que va acortando el ariete, con un ojo puesto en el final de y otro en la .

Su intención es estar en ella, así como terminar el curso donde más le gusta: sobre el verde. De esta forma, y una vez recuperado de una lesión que afecta a la movilidad del tobillo, Vinicius debería estar listo para las tres últimas jornadas del campeonato liguero ( , y ) y para una posible llamada de Tite. "Que no haya venido lo dificulta, pero no borra sus opciones de venir convocado. No tengo ningún problema en rectificar, yo colocaba a Vinicius en un jugador a medio plazo, pero la realidad es que con su nivel de actuación en el ha hecho méritos para ser convocado", dijo el seleccionador brasileño, a la espera del retorno de la nueva irrupción del fútbol brasileño.