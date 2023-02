Villar: "Que daba órdenes contra el Real Madrid es un bulo"

El ex presidente de la Federación compareció ante los micrófonos de "Radio Marca"

Ángel María Villar, ex presidente de la Federación Española de Fútbol, pasó por los micrófonos de 'Radio Marca'. Preguntado por el estallido del 'caso Negreira', Villar no quiso hacer valoraciones sobre el asunto. Eso sí, aseguró que "los árbitros son honestos e independientes" y que "los triunfos del Barça y el Madrid son limpios".

"Sánchez Arminio ha sido un gran presidente de los árbitros"

Villar sí mostró preocupación por los últimos acontecimientos y por la alarma social que han generado: "Entiendo que la gente no piense bien, lo entiendo. Ahora yo sé, como muchas otras personas, sobre todo los árbitros, que no han hecho nada". También defendió a Victoriano Sánchez Arminio, ex presidente del CTA. "Ha sido un gran presidente. Y además un gran defensor de la organización arbitral que lo ha demostrado durante 25 años. Extraordinario. Acerté cuando le nombré".

"El Real Madrid es mi segundo equipo"

Villar no tuvo inconveniente en reconocer sus simpatías hacia el Real Madrid: "El Real Madrid es el mejor club del mundo. Lo ha ganado todo. Mi equipo es el Athetic. En Bilbao, al Madrid se le tiene mucha simpatía. Después del Athletic, es mi segundo equipo", dijo en "Marca".

"Florentino estuvo en mi junta, le nombré yo"

Y dio detalles: "Florentino ha estado en mi junta directiva. A Florentino le nombré yo. Iba a las juntas cuando podían ir. El Barcelona, algunas personas, me apoyaron en mi reelección. Eso que dicen, como no me apoyaron del Madrid, que yo ordené acciones en contra del Real Madrid, eso es un bulo inventado. Laporta consideraba que me tenía que defender. Al Madrid también le he tenido a favor con presidentes que me han votado". dijo.

En contra de la Superliga abiertamente

Villar, contrario a la Superliga. "Estoy en desacuerdo. La Superliga es la competición de los más poderosos y que ademas la querían constituir y llevar ellos y no me parece razonable. Perjudicarían a las ligas nacionales. UEFA y FIFA no lo permitirán", apuntó.

Por último, Villar ve muy complicado que España puede albergar el Mundial de 2030. "Va a ser difícil que nos den el Mundial. En el 2030 se cumplirán 100 años de el primer Campeonato del Mundo, que organizó Uruguay. No presentaría la candidatura porque los hermanos sudamericanos fueron los que construyeron el campeonato en 1930. Igual yo no hubiese presentado por no hacerles la competencia. Hubiera presentado en 2034", digo.