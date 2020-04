No lo perdonó Bielsa: Villanueva dejó de jugar por Chile debido a su velocidad

El Piña lamentó que sus cualidades físicas no cuajaran con las necesidades de Marcelo Bielsa.

Carlos Villanueva es uno de los talentos que ha dado el fútbol chileno en el último tiempo. Volante creativo, goleador, enorme prospecto. Pero a sus 34 años puede decir que sus mayor logro en el fútbol es mantenerse diez años en el Medio Oriente.

El Piña decidió no hacer carrera europea desde que aceptó una oferta del Al Shabab de Dubai cuando era suplente en el y disputaba la Premier League. Pero un año atrás, en 2008, había recibido un golpe duro: enterarse que su futuro en la Selección de estaba en serio riesgo debido a su velocidad o falta de la misma, lo que no le perdonó Marcelo Bielsa.

"Durante todo el 2007 y mediados de 2008 estuve jugando en la selección. Sin embargo, mis últimos partidos fueron en la fecha doble ante , donde Gary Medel marcó un doblete, y , en la que Humberto Suazo marcó el gol en el último minuto", narró a Redgol, antes de explicar por qué no lo citaron nunca más para un partido oficial.

El ex complementó que "jugué los últimos minutos en el partido ante Bolivia y pensé que la estaba rompiendo. Corrí mucho en la altura, a pesar de sentirme ahogado, y creí que la rompí. Sin embargo, tras ese encuentro Bielsa me llamó a su habitación y me dijo: ‘Tienes que ser un atleta, tienes que correr más’. Para el partido ante Venezuela no me vestí y luego de eso no me llamó más".

"Lamentablemente, mis cualidades físicas no son las ideales para lo que Bielsa quería. Además, recuerda que yo jugaba como puntero izquierdo en su esquema y yo nunca he sido un jugador rápido, pero al jugar por Chile lo intentaba al máximo", cerró sobre sus nulas chances en una escuadra que jugaba con un 3-3-1-3 y en la que el 10 titular para el Loco era Matías Fernández.

Villanueva alcanzó a jugar la 2007 (estaba al mando Nelson Acosta), en la que le anotó un gol a . En tres partidos le dio minutos Bielsa en la ruta a y, tras no llevarlo al Mundial, lo puso en un amistoso contra en 2010. Ningún sucesor lo convocó, nunca más. Van nueve años y medio.