Ver EN VIVO ONLINE Racing de Córdoba vs. Mitre (SE) por TyC Sports, Primera Nacional 2023: formaciones, cuándo es, dónde y cómo verlo por internet en streaming y canal de TV

La Academia salta al Miguel Sancho con la urgencia del triunfo para tomar un respido en la parte baja a costa del Aurinegro que sueña con el Reducido.

El estadio Miguel Sancho será el escenario que albergará el cruce entre Racing de Córdoba y Mitre (SdE) quienes este domingo, a partir de las 17:00, se enfrentan en compromiso correspondiente a la vigésimo sexta fecha del Grupo B de la Primera Nacional 2023.

¿CÓMO LLEGAN?

La Academia viene de caer derrotado por 2-1 en su visita a Chaco For Ever y sigue complicada en la zona que lidera Chacarita. El equipo que conduce Diego Pozo no pudo aguantar la ventaja que tenía con el gol de Gianfranco Ferrero (56'), después de la expulsión del lateral Jorge Scolari, y el dueño de casa lo remontó con tantos de Claudio Villagra y Matías Romero. De esta manera, el club de Nueva Italia se estancó en el lugar 15º con 24 unidades, solo cinco por delante del colista Villa Dálmine.

El Aurinegro, por su parte, superó por 2-0 a Atlanta en el Doctores José y Antonio Castiglione regresando a los abrazos luego de cuatro derrotas consecutivas. David Romero y Germán Gastón Díaz le permitieron así a los de Alfredo Grelak trepar hasta la novena plaza producto de 35 puntos. En ese sentido, están obligados a continuar por la senda triunfal para soñar con acceder a la zona de Reducido.

El último antecedente entre sí se produjo el pasado 9 de abril, en el marco de la novena jornada, y el partido finalizó 1-1 en Santiago del Estero. Por el dueño de casa marcó Díaz, desde la vía penal, y Claudio Monti emparejó las cifras al 79'.

Vale precisar que el campeonato se divide en dos zonas, una de 18 equipos y otra de 19, y se juegan series de ida y vuelta entre todos. Los dos clubes que rematen en la parte alta deberán enfrentarse en una final para definir el primer ascenso (el perdedor ingresará al Reducido junto a los que terminen entre el 2º y el 8º casillero), mientras que los que menos puntos sumen a lo largo del torneo perderán su lugar en la división automáticamente. A su vez, los anteúltimos de cada grupo jugarán un repechaje para evitar la pérdida de categoría.

A continuación, conocé las opciones para ver en vivo y en directo el encuentro por televisión y de manera online.

RACING DE CÓRDOBA VS. MITRE (SdE) : FECHA Y HORA DEL INICIO

PARTIDO Racing de Córdoba - Mitre (SdE) FECHA Domingo, 20 de agosto HORA 17:00 ESTADIO Miguel Sancho

CÓMO VER RACING DE CÓRDOBA VS. MITRE (SdE) ONLINE: CANALES Y TRANSMISIONES

TyC Sports, que posee los derechos de transmisión, no lo emitirá en ninguna de sus señales. Para verlo online tenés que acceder a TyC Sports Play.

LA COMPARACIÓN DE LOS EQUIPOS

LAS FORMACIONES Y SUPLENTES

ASÍ MARCHA LA TABLA DEL GRUPO B

