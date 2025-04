Ver EN VIVO ONLINE: LA Galaxy vs Tigres, por cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2025, ¿Dónde ver vía streaming, por internet y apps?

LA Galaxy vs Tigres

Los Felinos se meten a California en busca de obtener una ventaja en la serie.

Inicia la ronda de cuartos de final de la Concacaf Champions Cup, en donde se enfrentarán LA Galaxy vs Tigres. Los angelinos no han tenido un buen arranque de año, pues no han ganado en la MLS y esperan comenzar a resurgir en este torneo.

Los Felinos vienen de ser goleados por América en Liga MX y buscan olvidarse de ese descalabro en su visita a Estados Unidos con la mira puesta en el boleto a semifinales.

LA GALAXY VS TIGRES : FECHA Y HORA DE COMIENZO

FECHA Martes, 1 de abril HORA 21:15 horas, tiempo del Centro de México ESTADIO: Dignity Health Tennis Center

El encuentro entre Felinos y Angelinos está programado para el martes 1 de abril en el Dignity Health Tennis Center.

La patada inicial será a las 21:15 horas, tiempo del Centro de México y 23:15 horas para Estados Unidos (EDT).

CÓMO VER LA GALAXY VS TIGRES ONLINE: CANALES Y STREAMING

MÉXICO

Tubi

ESTADOS UNIDOS

TUDN USA ViX Premium

Este partido será transmitido por streaming por Tubi. Los aficionados que no puedan ver el juego pueden seguir las actualizaciones en vivo en GOAL.

CARA A CARA: ÚLTIMOS ENFRENTAMIENTOS

Sin antecedentes.

