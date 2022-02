Vasco Aguirre asegura tener el respaldo de la directiva de Rayados tras el fracaso en el Mundial de Clubes

No son días tranquilos para Monterrey. El equipo no ha convencido en el Clausura 2022 y ahora suma un doloroso fracaso en el Mundial de Clubes, luego de ser derrotado de manera inesperada por el Al-Ahly. A pesar de que hay quienes piden un cambio en la dirección técnica, el Vasco Aguirre asegura que cuenta con el respaldo del club.

"Tenemos el voto de confianza de la directiva y miramos para adelante", comentó el Vasco en la conferencia de prensa previa al partido contra el Al-Jazira, correspondiente al quinto puesto en el Mundial de Clubes y en el que Rayados buscará una victoria que le permita maquillar lo que fue su decepcionante presentación en el certamen.

A pesar de que ha descartado su renuncia en estos momentos, Aguirre reconoce que en el oficio de los entrenadores cualquier cosa puede pasar y no puede predecir lo que sucederá en el futuro. No obstante, el experimentado estratega mexicano asegura que vive el día a día y no piensa mucho más allá del siguiente partido con Rayados.

"Después de 45 años como profesional, estás preparado para cualquier cosa en cualquier momento y en cualquier parte del mundo, te lo digo por experiencia, vivimos el día a día los técnicos, los que nos dedicamos a esto no hay más", expresó el Vasco, que luego de enfrentar a Al-Jazira tendrá que centrarse en mejorar su situación en la Liga MX.