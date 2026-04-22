Van Hanegem está hartísimo de un jugador de la selección holandesa

Willem van Hanegem critica el comportamiento de Xavi Simons, según declaró en el pódcast «Willem & Wessel». El centrocampista del Tottenham Hotspur habría sido «expulsado» por los jugadores en la época de Van Hanegem.

El sábado, con el Tottenham, marcó el 2-1 ante el Brighton y dio una asistencia.

Tras marcar el 2-1 en el 77’, se quitó la camiseta y celebró con los brazos abiertos en la valla. El Brighton igualó en el descuento.

«Para él todo esto es muy importante», afirma Van Hanegem en el pódcast de VoetbalPrimeur. «Si un jugador así jugara en nuestra época, si el entrenador no lo sacara, nosotros, como jugadores, lo echábamos».

«Si Koeman viera esto, ¿no diría nada?», añade.