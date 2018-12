Valverde: "Seguimos atentos al mercado"

El técnico del Barcelona da la bienvenida a Jeison Murillo y se niega a dar por cerrada la plantilla a días de que abra el mercado de invierno.

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en la sala de prensa de la cuidad deportiva del Barcelona antes de recibir al Celta de Vigo en el último partido del año 2018. El equipo ya sabe que pase lo que pase será líder pero quiere cerrar el año con victoria a la espera de saber si podrá contar con Sergi Roberto, prácticamente recuperado de su lesión muscular y justo después de la llegada de Jeison Murillo en calidad de cedido procedente del Valencia.

Aportación Jeison Murillo. "No se nos escapa que estamos en un momento delicado en cuanto a centrales, de verano hasta aquí lo hemos hecho con dos de ellos prácticamente, Samuel estuvo al principio y Thomas ha estado lesionado, lo hemos gestionado bien pero no sabemos cómo va a ir, necesitamos un refuerzo de este tipo y a pesar que los del B nos pueden ayudar, solo tenemos dos centrales; el club pedía que fuera un jugador cedido para no tener gasto económico pero teníamos la idea de que pudiera jugar inmediatamente y conociera nuestra Liga a alto nivel, pienso que nos puede ayudar en poco tiempo y esa es la idea, no es fácil encontrar jugadores así en el mercado, surgió esa solución y ha ido bien porque pensamos que es un gran jugador, solo le pido que cuando le toque jugar lo haga, se adapte rápido a la dinámica y esté bien con los compañeros, no sé si es gracioso, con que sea normal nos vale".

Apuesta. "Los fichajes del Barcelona los hace el Barcelona, estamos a las puertas de empezar dos competiciones en poco tiempo y lo mejor es no tener jugadores que tengan que adaptarse, el club se ha movido rápido por lo que estamos contentos".

Falta de rodaje. "Ya veremos, sabemos que no juega porque lo hacen otros y si hubiera jugado no le hubiéramos podido traer, si hubiera cien millones para traer a un super crack sería otra situación, se ha dado así por las circunstancias, tiramos adelante y esperamos lo mejor".

Opciones Masia. "No sabemos cuando se va a reincorporar Samuel, Thomas por lo menos tiene hasta mediados de enero y queremos contar con cuatro centrales al menos, pueden entrar Chumi, Cuenca o Mingueza, y seguramente subamos a Wagé pero de allí que tuviéramos que colocar a dos centrales del B en un partido en primera sería complicado, nos pueden ayudar, lo hacen y lo seguirán haciendo".

Críticas al fichaje. "Sería conveniente no hacer demagogia con estas cosas, hay que crear un espacio para que los del B vayan entrando, como estamos haciendo con Miranda y otros, pero con la exigencia que tenemos no podemos ir con los del filial solo para que alguien esté contento, tenemos que competir mientras hacemos espacio a los jóvenes, lo demás es otra cosa".

Interés en Rodrigo Caio. "Le conozco poco, se habla de este jugador como de otros muchos, sé que juega en Sao Paulo pero poco más".

Mercado. "Sería el primer entrenador que cierre el mercado sin haberlo empezado, el día 1 empieza y estaremos a todo igual que hay clubes que están atentos a nuestros jugadores, ya veremos qué ocurre".

Umtiti. "No lo sé, en principio está en permanente contacto con nuestros doctores, creo que vendrá unos cuantos días pero es posible que vuelva a marchar, la idea es hacer un seguimiento pero no tengo los datos exactos de cómo va su rodilla porque no soy médico ni tengo un programa de lo que pueda ocurrir, intentamos estar preparados, de ahí los pasos que damos".

Coutinho. "Es cíclico, a veces juega uno y a veces otro, a veces los dos y otras, ninguno; la pregunta siempre es para el que no juega, es un gran jugador que nos está ayudando mucho y nos seguirá ayudando mucho".

Celta. "El partido tiene mucha miga por muchas razones, la primera por el rival, acostumbra a jugar buenos partidos contra el Barcelona y al que no pudimos ganar en Liga y al margen de eso tiene a grandes jugadores, como Iago Aspas o Maxi, es importante porque cerramos el año, queremos mantener la ventaja con respecto a nuestros rivales y marcharnos de vacaciones como líderes".