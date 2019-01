Valverde: "No me arrepiento de dar descanso a Messi"

Valverde asume sus decisiones con coherencia y recibe a De Jong: "su éxito será el del club".

RUEDA DE PRENSA

Ernesto Valverde compareció en rueda de prensa tras perder a domicilio del Sevilla por 2 a 0 en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey tras dejar a pesos pesados como Luis Suárez, Philippe Coutinho, Ousmane Dembélé y Jordi Alba en el banquillo y a Leo Messi y a Sergio Busquets en casa.

Partido: “Un partido en el que en el primer tiempo teníamos el partido controlado aunque ellos no podían hacer peligro con su velocidad. En el segundo tiempo nos han apretado mejor y sí rondaban más nuestras área que nosotros la de ellos. Es un mal resultado. Nos ha faltado generar más ocasiones de gol. Es el partido de ida y nos queda el de vuelta”.

Las rotaciones: “Tenemos que esperar. He hecho cambios, pensaba que era lo mejor, a veces arriesgas y si ganas es que has acertado y si pierdes no. Tenemos un partido importante el domingo que queremos ganar”.

¿Se arrepiente de no convocar a Messi?: “No me arrepiento de dejar a Messi en Barcelona, era lo que tenía que hacer”

De Jong: “Es un fichaje ilusionante para el club con perspectiva de presente y futuro. Es un gran centrocampista, le deseamos lo mejor porque sus éxitos serán los del club y al revés. Es un gran logro para el club y esperamos que vaya bien”.

La titularidad de Aleñá: “Aleñá se encuentra más cómodo en la derecha y Malcom también. He dudado hasta el final porque con Nelson jugando en la izquierda y vamos a tener menos profundidad en la izquierda. Teníamos hablado que podíamos cambiar la posición durante el partido. Queríamos aprovechar los balones que bajara Boateng. Coutinho estaba jugando mucho en los últimos partidos”.

El artículo sigue a continuación

El debut de Boateng: “Ha sido una decisión de riesgo pero tenía que tomarlo. Pensamos que él hiciera una hora de partido y Luis la otra media. Acaba de llegar pero estamos inmersos en la competición y la idea era esa”.

¿No le dan importancia este año a la Copa?: “Para mí no es un marrón jugar la Copa del Rey. Se habla mucho de eso porque cuando ya las ganas muchas veces parece que bueno, ya está. La gente no se da cuenta hasta que la pierdes y ahí siempre tiene la culpa el entrenador. El año pasado en Laliga en enero pagamos el esfuerzo de continuar en la Copa y este año estamos rotando más porque empezamos que es lo mejor para mantener la distancia que tenemos en LaLiga”.

La diferencia del partido en las áreas: “Analizo en función de mi equipo. No hemos estado bien y ellos en algunos momentos hemos estado mejor, ellos han estado mejor que nosotros de cara a puerta y está en nuestro debe no haber llegado más al área”.