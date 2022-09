Valencia: una candidatura sin estadio

Los políticos se han lanzado a por la foto del Mundial sin reparar en qué van a presentar una candidatura que no tiene estadio.

OPINIÓN

Valencia le presentará este viernes su candidatura oficial para ser sede del Mundial 2030 a la Federación y estará como uno de los 15 candidatos entre los que se elegirán 11 el próximo mes de noviembre. Fue Rubiales el que empujó a que esto ocurriera cuando el pasado mes de abril estuvo en Valencia e hizo unas declaraciones donde afirmó que “no imaginaba un mundial sin Valencia como sede”.

A partir de ahí, se dispararon los rumores sobre si pudiese llegar dinero público para ayudar a acabar la obras, sobre si el Valencia se vería favorecido para poder resolver un problema de más de 13 años, que es el tiempo que lleva parada la obra del nuevo Mestalla. Sin embargo, a la hora de la verdad esto tampoco ha servido para desencallar un problema que pese a que se le pone mucho condimento en realidad es muy sencillo. No hay dinero para acabar la obra, ni voluntad.

Peter Lim no ha querido nunca acabar el estadio. Porque para acabar este estadio lo que hace falta es dinero y precisamente de eso a Peter Lim no le falta, lo que le han faltado han sido ganas de acabar la obra desde el día que pisó esa obra en octubre de 2014. No se entiende que nunca haya movido un dedo para encontrar la financiación y que ahora que su amigo Tebas le ha conseguido un fondo de inversión que le presta el dinero, que le cobra a precio de oro, no sea capaz de poner lo que falta, de avalar lo que falta, o de al menos utilizar sus contactos para poder finalizar la obra del nuevo estadio.

Es llamativo como los políticos se han lanzado a por la foto del Mundial sin reparar en qué van a presentar una candidatura que no tiene estadio, y no sirve poner como ejemplo otras ciudades en otros lugares del mundo que cuando presentaron sus candidaturas tampoco los tenían. Porque aquí, la realidad es muy diferente. Ninguna, ninguna de las candidaturas que se han presentado en las últimas décadas para ser series de mundiales han tenido estadios que llevaban 13 años paradas las obras. Eso solo ocurre aquí en Valencia. De hecho, aquí los políticos saben de antemano cuando presentan esa candidatura que sigue habiendo muchas diferencias entre las partes y principalmente falta mucho dinero para poder acabar ese nuevo estadio que ellos colocan como candidato a que pueda coger partidos del mundial de 2030.

Un Mundial que, por otra parte, parece que ya le han concedido a España y hay algunos que aseguran que éste se jugará en Uruguay. No es nada que me sorprenda porque a los políticos habitualmente le gustan las fotos, y a Meriton le viene de cine eso para poder seguir estirando el chicle.

A mí no se me olvida que Lay Hoon en 2016 aseguró tras una junta general de accionistas que en seis meses presentaría en el proyecto definitivo para acabar el nuevo Mestalla. Lay Hoon es mucho más educada que Anil Murthy, incluso me parece una vergüenza compararles porque una es una ejecutiva de alto rango, te guste más o menos, y el otro era un botarate. Pero la realidad, es que desde que ella llegó Peter Lim no ha dado ni un solo paso de verdad para acabar el nuevo Estadio de Mestalla.

En las próximas semanas debe aterrizar la asiática de Singapur, donde se ha reunido con el máximo accionista. Allí, en principio, deben haber hablado de este tema y como ya ha salido públicamente es una evidencia que necesitan bastantes más millones que los 120 que habían presupuestado. Con CVC tienen 80, con las líneas de crédito que el gobierno valenciano no les válido en mayo pueden tener unos 90, pero para acabar de Estadio necesitan unos 150. Es decir, faltan unos 50-60 millones de euros que los políticos no han explicado pese a que hoy saldrán en la foto como candidatos a ser una sede para el Mundial.