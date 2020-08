Valencia CF: Un club en economía de guerra y con la 'Operación Salida' colapsada

A pesar de la insistencia del club para sacar a Jasper Cillessen y Rodrigo, ambos tienen la sartén por el mango

Tras las abruptas salidas de Ferran Torres, Coquelin y Parejo, el CF sigue planificando las altas y bajas de la próxima temporada. La situación financiera del club no es precisamente la ideal. Casi sin ingresos desde marzo, no habiéndose clasificado para jugar en Europa, no habiendo recibido el dinero del "market-pool" de la Champions y sabiendo que entra dentro de lo posible que no cuente con el dinero de taquillas si la próxima temporada sigue sin haber público, el club necesita liquidez. Todo esto se produce en un clima social delicado, donde se están sucediendo diferentes protestas de algunos sectores de la afición valencianista, contrarios a la gestión de Meriton Holdings y del máximo accionista.

Pagarés: Plantilla y club siguen negociando

Un síntoma evidente de la delicada situación financiera del club es que el Valencia CF ahora mismo tiene las fichas de junio impagadas y que sigue negociando con la plantilla para que acepten cobrar la mitad de su ficha de este curso, con pagarés con fecha de vencimiento en 2021. Pagarés que, a día de hoy, ni el club ni su máximo accionista, Peter Lim, sigue sin querer avalar, como están demandando los jugadores. Fuentes de consultadas por Goal consideran que recurrir a la fórmula de los pagarés no es una práctica inusual en la industria del fútbol y aunque están siguiendo este asunto con interés, insisten en que hay que tener paciencia con la situación financiera de muchos clubes, que están sufriendo muchísimo la falta de ingresos desde marzo. Según ha podido saber Goal, el club sigue trabajando en encontrar alternativas y fórmulas para poder llegar a un acuerdo con la plantilla.

Coste de plantilla y mercado a la baja

En este complicado contexto, el Valencia, que ya excede el límite de coste de plantilla regulado por LaLiga - aunque no habrá sanción por ello, como para otros 33 clubes de Primera-, trata de seguir adelante en un mercado realmente duro. Si el límite de coste de plantilla el curso pasado era de unos 190 millones de euros, ahora el Valencia CF tendrá que afrontar una rebaja brutal para confeccionr su plantilla, teniendo que conformarla con apenas 88 millones, una cifra parecida a la que tuvo esta temporada el RCD , por ejemplo. Las pérdidas económicas del sector, han sido muy graves, debido al impacto del Covid-19, y los precios han bajado mucho. En la gran mayoría de los casos las ofertas que llegan son muy pocas y en casi todos los casos, son ofertas a la baja. Esto se está comprobando en el caso de s dos nombres clave de la 'Operación Salida' del Valencia CF: Jasper Cillessen y Rodrigo Moreno.

Cillessen, sin ofertas sobre la mesa

En el caso de Jasper Cillessen, el presidente Anil Murthy, según ha podido saber Goal, está manteniendo reiterados y constantes contactos con el agente del jugador. Existe urgencia por conseguir que llegue una oferta cuanto antes. Sin embargo, ni el portero ni su entorno tienen prisa por moverse de Valencia. Tiene contrato en vigor, un salario superior a los 2 millones de euros y su agente sabe que, si no llega una buena oferta, no se moverán de Mestalla. Y eso es un gran problema para el club, porque el tulipán, según le consta a Goal, le cuesta casi 10 millones de euros al año, entre salario y amortiación, que impacta de lleno en el coste de plantilla. De tal manera que el Valencia, que ya tenía en cartera hasta dos porteros - uno de ellos, Pepe Reina-, ha tenido que paralizar las negociaciones, porque antes de firmar, tiene necesidad imperiosa de vender.

Rodrigo, sin prisa y con la sartén por el mango

Con Rodrigo Moreno pasa algo parecido. Tras su venta frustradas al Atlético de Madrid - llegó a despedirse del vestuario y había un acuerdo- y al , Peter Lim ha vuelto a poner a Rodrigo en el mercado. Está casi amortizado y si sale se ahorraría una ficha alta. Eso sí, si antes el club pedía unos 60 millones por él, ahora podría conformarse con mitad. Se especula con el interés de un club inglés, el Leeds, que estaría ofreciendo 25 millones. Goal no ha podido contrastar esa información. Eso sí, Rodrigo no quiere irse a cualquier club. Este verano habrá , quiere jugar en un sitio importante, tiene 29 años y si sale del Valencia, querrá firmar el el último buen contrato de su carrera. O llega algo realmente bueno, o no querrá salir. Y si quieren que salga, tendrá la sartén por el mango, como Parejo. Puede perdonar lo que le queda de contrato, negociar su carta de libertad y firmar por otro equipo .