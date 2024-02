Uriel Antuna se disculpa con Chivas tras polémico festejo: "No volverá a pasar"

Uriel Antuna considera que el festejo que hizo contra su ex equipo no estuvo bien.

Uriel Antuna dejó las filas de Chivas a finales del 2021 en medio de mucha polémica, pues era uno de los futbolistas más criticados de la afición e incluso, estuvo muy cerca de irse al América.

Finalmente, para el Clausura 2022 fichó con Cruz Azul y cuando enfrentó al Guadalajara, Antuna no desaprovechó la oportunidad de festejarle con todo el gol que le marcó a su ex equipo besando el escudo de La Máquina, algo que se arrepiente de hacer dos años después.

En conferencia de prensa, previo al juego entre los Cementeros y el Rebaño Sagrado, el 'Brujo' recordó aquel hecho y se disculpó por lo ocurrido: "Me tocó festejar así y eso no va a volver a ocurrir. Me equivoqué porque al final del día estuve ahí y se merecen respeto como institución", señaló.

Chivas y Cruz Azul a inicios del 2022 hicieron un trueque de jugadores, en donde Uriel Antuna pasó a las filas de los Celestes y Roberto Alvarado se unió al Guadalajara.