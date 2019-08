Universidad de Chile vs. Deportes Antofagasta, por el Campeonato Nacional: formación, día, horario y TV

En duelo que marcará el estreno de Hernán Caputto, los azules buscarán salir del fondo recibiendo a los Pumas en el Estadio Nacional.

El próximo sábado 10 de agosto vuelve la acción para Universidad de en el Campeonato Nacional. Y, por la fecha 17, lo hará midiendo fuerzas con Deportes .

Ambos elencos jugarán una verdadera final en su lucha por no descender, ya que tanto los azules como los Pumas se encuentran con 14 puntos en la parte baja de la tabla. El encuentro, que marcará el estreno de Hernán Caputto en la banca de los universitarios, se jugará en el Estadio Nacional.

La principal duda para este choque pasa por quién se ubicará bajo los tres palos. Y es que en el proceso de Alfredo Arias, cesado de sus funciones tras los magros resultados, era Fernando De Paul el arquero titular.

Así, el ex entrenador de la Selección chilena sub 17 tendrá que decidir entre darle continuidad a Tuto o devolverle la condición de estelar a Johnny Herrera, quien no ha visto acción en los últimos nueve partidos que ha disputado su escuadra.

Los azules vienen de rescatar un empate frente a , alargando a dos fechas sin conocer de victorias. Solo han festejando en dos jornadas en el torneo, sumando ocho paridades y seis derrotas. Mientras que los de Juan Manuel Azconzábal llegan a este cruce luego de igualar frente a en el Calvo y Bascuñán.

"Desde niño me enseñaron que no se puede perder cuando se juega contra ellos y menos ahora que este partido es trascendental. Para mí siempre será un clásico jugar contra y esta semana la estoy viviendo como tal”, adelantó el atacante de Antofagasta Felipe Flores en conversación con La Cuarta.

"Cuando partimos esta segunda rueda, nos prometimos que íbamos a derrotar a todos los rivales directos en la pelea por la permanencia. Por lo que la del sábado es una final para nosotros y lo que más quiero es ganarle a la U esta final", lanzó el ariete identificado con el archirrival de la U: .

"Nos motiva más aún que ellos estén de local y con su gente, pues sabemos que un triunfo nuestro los hundirá más aún y a nosotros nos dará un nuevo aire para ir a pelear por un cupo a un torneo internacional", avisó.

LO QUE TIENES QUE SABER

Antofagasta acumula dos victorias seguidas ante Universidad de Chile en Primera División, es su mayor racha histórica en la competencia ante los Azules.

Universidad de Chile empató cuatro de sus últimos cinco partidos en el Campeonato 2019 (1V); esto a pesar de abrir el marcador en cada uno de esos juegos.

Antofagasta acumula 15 partidos seguidos concediendo goles en el Campeonato 2019; es la mayor racha en la competencia, seguida por Universidad de Chile que lleva 13 juegos.

Gonzalo Espinoza participó en tres goles de Universidad de Chile en sus últimos tres partidos en el Campeonato 2019 (dos tantos, una asistencia); no había contribuido en ninguna anotación en los anteriores tres juegos en la competencia.

Tobías Figueroa, de Antofagasta, ha participado en cinco goles en sus últimos dos partidos en el Campeonato 2019 (3 goles, 2 asistencias); solo había estado involucrado en dos tantos en sus 13 juegos previos en la competencia (2 goles).

EL PROBABLE XI DE LA U

La "U" formaría con Fernando de Paul (o Johnny Herrera); Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Osvaldo González, Diego Carrasco; Jimmy Martínez, Camilo Moya, Gonzalo Espinoza; Sebastián Ubilla, Nicolás Guerra y Leandro Benegas.

El partido está programado para el sábado 10 de agosto en el Estadio Nacional, a las 15:00. La transmisión estará a cargo de CDF Premium, CDF HD y en Internet por Estadio CDF.